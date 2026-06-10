Mundial 2026

Estádio de Leiria recebe nesta quarta-feira Portugal-Nigéria de preparação para o Mundial

  • Lusa
  • 10:05

Seleção nacional de futebol joga no estádio que há menos de cinco meses foi danificado pela depressão Kristin. Após o último jogo de preparação para o Mundial, equipa parte sexta-feira para os EUA.

A seleção portuguesa de futebol faz nesta quarta-feira o último teste antes do Mundial2026 de futebol, na receção à Nigéria, em Leiria, onde o selecionador Roberto Martínez apenas terá a baixa de Rafael Leão.

Já disponíveis vão estar Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que falharam no sábado o duelo com o Chile (2-1), por terem sido autorizados a chegar mais tarde ao estágio, depois de terem ganho a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, tal como Matheus Nunes, que não defrontou os sul-americanos por questões físicas.

Depois de ter sido expulso frente ao Chile, Rafael Leão é a única ausência confirmada no segundo encontro da história com a Nigéria, depois de, em 2022, também em vésperas de um Mundial, a equipas das ‘quinas’ ter goleado por 4-0, no Estádio José Alvalade.

O Portugal-Nigéria está agendado as 2hh45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Após o encontro com a Nigéria, Portugal viaja na sexta-feira para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, e vai estrear-se no Grupo K em 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12 horas locais (18 horas de Portugal continental).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12 horas (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19h30 locais, quando serão já 30 minutos após a meia-noite no dia 28 de junho em Portugal continental.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer entre quinta-feira e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Estádio de Leiria recebe nesta quarta-feira Portugal-Nigéria de preparação para o Mundial

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portugueses entre os que mais apoiam investimento na Defesa

Lusa, ECO,

Sondagem revelada nesta quarta-feira revela que os portugueses são dos europeus mais afincados na defesa própria e os que melhor aceitariam uma organização alternativa à NATO.