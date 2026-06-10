Estados Unidos atacam “múltiplos alvos” no Irão

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão a atacar múltiplos alvos no Irão, anunciou o Comando Central militar norte-americano numa publicação nas redes sociais. “As forças do Comando Central dos EUA iniciaram hoje ataques adicionais de autodefesa contra múltiplos alvos no Irão, sob ordens do Comandante-Chefe. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irão“, adianta a publicação.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou este domingo continuar a atacar o Irão “com força”, insistindo que Teerão deve assinar o acordo que está a ser negociado há semanas pelos dois países.

“Atacámo-los com força ontem e vamos atacá-los com força novamente hoje [domingo]“, assegurou o Presidente norte-americano em declarações aos jornalistas na Casa Branca, alegando que tinha o direito de o fazer após a queda de um helicóptero na segunda-feira, um incidente que os EUA atribuem a Teerão.

Os Estados Unidos atacaram de novo o Irão nas últimas horas com vários mísseis, depois de um helicóptero norte-americano ter sido atingido por um drone perto do estreito de Ormuz, que Teerão diz ser parte das águas territoriais.

O Irão respondeu com bombardeamentos contra 21 alvos militares norte-americanos em todo o Médio Oriente, incluindo a Jordânia, o Kuwait e o Bahrein.