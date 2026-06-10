FeSTS integra-se na Fetico e traz 2 500 filiados

A Confederação Sindical Independente Fetico anunciou a adesão da Federação de Sindicatos Independentes de Serviços (FeSTS), uma integração que, segundo indicaram, reforça “de forma decisiva as duas organizações na sua missão de representar de forma abrangente os trabalhadores do setor das telecomunicações e dos serviços tecnológicos”. Este processo, aprovado no III Congresso Extraordinário da FeSTS, acrescenta à confederação 2500 novos filiados e 150 delegados provenientes de algumas das empresas mais relevantes do setor, como a Telefónica, a Vodafone, a Ericsson, a Huawei, a Retevisión, a Konecta, a Transcom, a Abai, a Eulen e a Vodafone Intelligent Services.

Para Antonio Pérez, secretário-geral da Fetico, “a integração da FeSTS é a demonstração de que o projeto da Fetico oferece um caminho sólido para um sindicalismo que gera mudanças reais e demonstra, mais uma vez, que onde se privilegia o diálogo e a concertação há mais possibilidades de crescer e de reforçar os direitos laborais, sobretudo num setor que tem vindo a sofrer mudanças aceleradas nos últimos anos”.

Esta adesão apresenta-se como uma aliança entre organizações que partilham os mesmos valores e uma visão comum do sindicalismo independente. A FeSTS integra-se na Fetico, conservando a sua capacidade de decisão, num modelo que une forças sem diluir a identidade de cada organização.

A secretária-geral da FeSTS, Manuela Gómez, sublinhou que “a nossa integração significa acrescentar uma parte muito relevante da experiência sindical acumulada no setor das telecomunicações. Através do percurso desenvolvido no Sindicato dos Trabalhadores das Comunicações (STC), organização que contribuiu de forma decisiva para a construção e consolidação da representação sindical neste domínio, a FeSTS traz conhecimento especializado, capacidade de negociação, presença em empresas estratégicas e uma sólida experiência na defesa dos trabalhadores. Uma contribuição que reforça o projeto comum da FETICO e fortalece a capacidade de crescimento e influência da Confederação”.

Com este processo, a Fetico salientou que se consolida como “um dos principais sindicatos do setor das telecomunicações, um domínio em que possui força, peso e uma representação significativa para impulsionar mudanças reais. Uma capacidade que já se traduziu em avanços concretos, como o recente acordo coletivo da MasOrange, um verdadeiro marco para os trabalhadores da empresa“.

A integração abre uma fase de crescimento para os dois sindicatos, uma vez que permitirá alargar a presença territorial, reforçar o apoio jurídico à filiação e disponibilizar aos trabalhadores novas ferramentas e serviços, o que se traduzirá numa maior capacidade de resposta e numa ação sindical mais eficaz.

A incorporação da FeSTS insere-se na estratégia de crescimento da Fetico, que prossegue o seu curso com a integração de organizações que partilham os seus valores e a sua forma de entender a ação sindical. Um caminho que reforça a base social e a representatividade da Confederação e consolida a sua posição como referência do sindicalismo independente do setor privado em Espanha.

Foi o que aconteceu recentemente com a Federação Espanhola de Quadros do Setor Energético (FECPE), que formalizou a sua integração na FETICO, trazendo mais de 1100 filiados e cerca de 100 delegados, e reforçando a representação dos quadros intermédios, técnicos e profissionais qualificados do setor energético. Tal como a FeSTS, a FECPE integrou-se mantendo a sua identidade e o seu próprio modelo organizativo, numa aliança assente no diálogo, no rigor técnico e numa visão comum do sindicalismo moderno.