Fidelidade celebra 10 anos nos festivais de verão com estreia de mascote digital
A seguradora estará presente no NOS Alive e no Vodafone Paredes de Coura como parceira oficial e terá uma mascote digital como elemento de ativação da marca.
A Fidelidade regressa este verão ao NOS Alive e ao Vodafone Paredes de Coura como seguradora oficial. A presença nos dois festivais, que se realizam em julho e agosto, coincide com o décimo aniversário do patrocínio da empresa a eventos de música ao vivo em Portugal.
A novidade desta edição é a estreia do Trusty, mascote digital da seguradora, como figura central da ativação no recinto, explicam em comunicado. A Fidelidade vai instalar um stand em frente ao palco principal dos dois festivais, onde o Trusty servirá de interface entre a marca e os festivaleiros.
A aposta num elemento de entretenimento digital reflete uma tendência crescente entre marcas financeiras e de seguros que procuram marcar presença junto de públicos mais jovens em contextos de lazer. A Fidelidade enquadra a iniciativa numa estratégia de “inovação e aproximação ao público jovem”, segundo comunicado da empresa.
Sérgio Carvalho, Diretor de Marketing e Clientes da Fidelidade, refere que “Com a nossa participação nos Festivais de Música, queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, dos nossos parceiros de negócio e de todos os que se queiram juntar a nós”.
Para além da presença física, a seguradora vai desenvolver uma campanha nas redes sociais durante os dias dos festivais, com passatempos e conteúdos produzidos no local por embaixadores da marca e influenciadores.
O NOS Alive realiza-se no Passeio Marítimo de Algés entre 10 e 12 de julho. O Vodafone Paredes de Coura está marcado para agosto, em Paredes de Coura, no Alto Minho.
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