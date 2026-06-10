Negócios ECO Avenida

Há uma casa portuguesa contemporânea em Copenhaga

 Lina Santos,

Até 12 de junho, a embaixada de Portugal na Dinamarca organiza a exposição "Momentum", uma seleção de objetos de design portugueses, com o apoio da AICEP.

O número 31 da Toldbodgade, frente ao hotel Admiral, em Copenhaga, serviu, no passado, de armazém de apoio ao porto de Copenhaga e é hoje a embaixada de Portugal na Dinamarca. É também o espaço onde a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal inaugura a exposição Momentum – Portuguese Design Exhibition, “uma casa portuguesa de design contemporâneo à beira-mar”, na descrição feita ao ECO Avenida pelo curador, o designer português Miguel Soeiro. Com muitas referências ao oceano.

Esta exposição faz parte do festival 3 Days of Design Copenhagen, que há um ano reuniu 470 marcas e realizou mais de 600 eventos em torno do design. A dimensão do evento é dada, ao ECO Avenida, pela conselheira portuguesa da AICEP na Dinamarca, Maria João Veiga Gomes. “Este ano espera-se uma projeção ainda maior”, diz, a partir da capital dinamarquesa e da embaixada, onde se ultimava a montagem desta mostra do trabalho de 24 empresas (e designers) nacionais, abrangendo os setores do mobiliário, cerâmica, têxteis, pedra, metal, couro e design de produto.

“A minha ideia foi recriar uma casa portuguesa de design contemporâneo português – tudo desenhado e produzido em Portugal -, e fui buscar empresas que tivessem nos seus portefólios objetos que pudessem compor esta casa”, explica Miguel Soeiro. “Desde o cabide até à cómoda, à mesa de jantar, às cerâmicas…Fui buscá-los a 24 empresas que achei que poderiam representar o nosso país”.

Miguel Soeiro


“Tentei casar as duas coisas – indústria e design de autor – e ir buscar algumas coisas a editoras como a Zerodois ou a Branca Lisboa, “que focam essencialmente no design de autor, peças mais exclusivas, para um âmbito mais residencial e menos de hotelaria, mas também fui buscar cerâmica utilitária como a Matos Cerâmica, que é um monstro da nossa produção, uma das joias da coroa, algum artesanato, como a Darono, que apresenta uma nova vertente do design e uma nova forma de produzir”.

Pelas contas de Maria João Veiga Gomes, metade destas empresas já terá distribuição e contactos comerciais com a Dinamarca, e para todas será uma montra do que se faz em Portugal, um equilíbrio “entre tradição e inovação”, salienta a conselheira. A Adico, célebre pelas suas cadeiras tão típicas das esplanadas portuguesas, já tem representação na Dinamarca, já participou na 3 Days of Design e este ano vai aparecer em parceria com outras marcas dinamarquesas. Pelo terceiro ano consecutivo, marca também presença a De La Espada, uma marca baseada em Londres e produzida em Portugal.

É a segunda vez, após quase uma década de interregno, que Portugal participa no 3 Days of Design. E é o reconhecimento da importância do evento que levou a este regresso. “Para algumas marcas já é mais importante do que as semanas de design de Paris ou Milão”, reflete Maria João Veiga Gomes. “Neste momento é o evento mais badalado e com mais disseminação nos media, correm muitas notícias à volta deste evento”, acrescenta o curador Miguel Soeiro, designer e professor universitário no IADE. “Há muito interesse por parte de empresas nacionais. Vêm pessoas de todo o mundo visitá-lo”.

O interesse por Portugal chegou da parte da própria organização do 3 Days of Design, a muitos quilómetros de distância, durante a exposição internacional de Osaka, Japão. No pavilhão de Portugal, “que até foi premiado”, como lembra a conselheira da AICEP, passava um filme que chamou a atenção da organização do festival dinamarquês, From The Ocean’s Point of View. Vai ser projetado nestes dias e “está perfeitamente alinhado com o tema do 3 Three Days of Design”, afirma a conselheira da AICEP. “Vamos potenciar esta mensagem e basear nisto o conceito da exposição Momentum, com marcas curadas pelo Miguel Soeiro, todas equilibrando “tradição e inovação, economia circular e materiais naturais”, refere Maria João Gomes. A somar a esta casa, a embaixada programou “um conjunto de 20 eventos em que, para além destas 24 empresas, vêm outras que lançam produto, fazem talks, workshops...”

“As empresas lançam produtos e usam este espaço como seu para desenvolverem contactos”, refere a conselheira da AICEP. “Abordar o mercado é mais do que apresentar uma peça e ir embora, e organizar uma exposição por si só faz sentido se tiver associada uma programação que gere oportunidades de negócios com o ecossistema dinamarquês”, defende. Um dos momentos previstos é a visita à exposição guiada pelo curador Miguel Soeiro para profissionais da Dinamarca. “Vai haver aqui coisas interligadas que vão dar uma ideia de Portugal que é tradição, inovação e preservação dos oceanos”.

Nós temos oceano e a Dinamarca não tem um sítio que esteja a mais de 50 quilómetros do mar, é um ponto comum que nos leva sempre a ter um tema de conversa”, diz Maria João Gomes. E como o 3 Days of Design começa no Dia de Portugal, a exposição soma-se às celebrações. A embaixada recebe mais de 400 convidados e a comunidade portuguesa na Dinamarca, “fazendo esta ligação com empresas e embaixadas de outros países e promover o 3 Days of Design”, que termina a 12 de junho.

  • Momentum
1 / 3

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Especial
Abismo de talento e de milhões que separa a elite do Mundial

França lidera com 1.561 milhões de euros e Marrocos fecha o top 10 dos favoritos com 487 milhões. Entre os dois extremos, um fosso financeiro que vai muito além do que acontece dentro de campo.

Luís Leitão, Leonor Gonçalves,

Redes Sociais
UE obriga Meta a reabrir WhatsApp a outros assistentes de IA

A Meta tem agora até cinco dias úteis para cumprir a ordem anunciada esta terça-feira pela Comissão Europeia.

Lusa,

Finanças
Porto de Sines vai ter uma alfândega em 2027

Governo decide criar uma alfândega no litoral alentejano, nas instalações do Porto de Sines a partir de 1 de janeiro. A do Jardim do Tabaco, em Lisboa, será reconfigurada em delegação.

Mariana Bandeira,