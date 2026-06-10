Hiscox tem novas coberturas de ciberseguro e academia de formação
A Hiscox reforçou a sua oferta de cibersegurança para empresas com a atualização do seguro CyberClear 360º e que inclui uma plataforma de formação dedicada à prevenção de ciberataques.
A Hiscox atualizou o seu seguro cibernético para empresas, o CyberClear 360º. Estas melhorias incluem novas coberturas e o lançamento da Hiscox CyberClear Academy, uma plataforma de formação com simulações de ataques de phishing.
De acordo com a empresa, foram melhoradas as condições financeiras do produto, nomeadamente ao nível dos prémios e das franquias em coberturas sensíveis, com destaque para as transferências fraudulentas por suplantação de identidade, um dos tipos de ataque mais comuns contra empresas. O processo de subscrição foi também simplificado, alargando o perfil de empresas que podem contratar a solução.
Ao nível das garantias, o produto passa a incluir a desativação voluntária e despesas de emergência, além do reforço de sublimites noutras coberturas existentes. “Com estas melhorias, a solução de ciberseguro reforça-se ainda mais, ajudando as empresas a operarem com confiança num ambiente digital cada vez mais complexo e a cumprir os novos requisitos regulatórios decorrentes da transposição da Diretiva NIS2”, afirma Emérico Gonçalves, Diretor Comercial da Hiscox Portugal.
A Hiscox reforçou também a componente preventiva com a criação da Hiscox CyberClear Academy, uma plataforma de formação que disponibiliza módulos breves e práticos orientados para reduzir o erro humano e inclui simulações de ataques de phishing em ambiente controlado, permitindo sensibilizar colaboradores para ameaças sem riscos para a organização.
Complementa esta oferta o relatório HCI Pro, disponível através do portal MyHiscox, que realiza uma avaliação externa da exposição digital da empresa, identifica vulnerabilidades e apresenta recomendações de melhoria.
O Grupo Hiscox tem mais de 3.000 empregados em 14 países e clientes em todo o mundo e subscreve grandes empresas a nível internacional, fazendo resseguro através das divisões Hiscox London Market e Hiscox Re & ILS. Em Portugal, está presente desde 2005.
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