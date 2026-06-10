IE University, UAX e Pontificia Comillas lideram lista de universidades privadas mais valorizadas pelas empresas

A IE University, a Universidade Alfonso X el Sabio e a Universidade Pontifícia Comillas voltam a liderar a lista das universidades privadas mais valorizadas pelas empresas, elaborada pela Forbes. Este ranking anual destaca as instituições que melhor estão a conectar os seus alunos, desde o primeiro ano de curso, com as organizações que irão definir a sua trajetória profissional.

A universidade espanhola atravessa um dos momentos de maior transformação da sua história recente. A inteligência artificial, a aceleração da digitalização e a crescente exigência de perfis profissionais flexíveis, com capacidade de se adaptarem a novas disrupções e com uma cultura de formação contínua ao longo da sua vida profissional, impulsionaram as instituições de ensino superior privadas a repensar o seu modelo de relação com as empresas. No novo contexto laboral, a formação é uma peça-chave e a colaboração universidade-empresa deixou de ser um complemento para se tornar o eixo central da proposta de valor educativa.

Neste contexto, a Forbes publicou uma nova edição da sua lista das 10 universidades privadas mais valorizadas pelas empresas, identificando as instituições que melhor souberam responder a este desafio. Entre os critérios de avaliação destacam-se a conceção de metodologias e propostas pedagógicas que integram as empresas como agentes ativos na formação; o desenvolvimento de projetos em colaboração com o setor privado; e a capacidade das instituições para alinhar os seus cursos e recursos educativos com as necessidades reais do mercado.

A IE University lidera o ranking devido à sua posição consolidada como referência internacional na formação para a inovação e o empreendedorismo. Com um campus em Madrid, onde se destaca a Torre IE, um centro de aprendizagem avançada de 35 andares que integra inteligência artificial e realidade virtual nas suas salas de aula e laboratórios, esta instituição destaca-se especialmente pela sua rede global de antigos alunos e pela sua capacidade de atrair talento internacional. A estreita ligação com grandes corporações e o seu modelo de aprendizagem aplicada reforçam a sua posição de liderança.

A Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) destaca-se pelo seu modelo educativo ligado à realidade empresarial, com taxas de empregabilidade na ordem dos 95%. Com mais de 10 mil acordos com empresas como o CaixaBank, a LALIGA ou a IBM, a UAX apostou na sua metodologia UAXmakers, baseada em projetos reais desenvolvidos em equipas multidisciplinares em colaboração com empresas parceiras. Além disso, instalações como o Aerolab e as oficinas da Talgo e da Sacyr no seu campus de Villanueva de la Cañada, ou o Campus de Chamberí (Madrid), que alberga a Faculdade de Business & Tech, refletem esta vocação prática.

A Universidade Pontifícia Comillas completa o pódio, apoiando-se em décadas de relação histórica com grandes empresas, escritórios, consultoras e entidades financeiras. Através das suas escolas mais reconhecidas — a ICADE, referência em Direito e Ciências Económicas, e a ICAI, Escola Técnica Superior de Engenharia —, a Comillas celebrou mais de três mil acordos com empresas do IBEX 35 e multinacionais como a Iberdrola, a Repsol ou a P&G. Esta ligação concretiza-se em programas de estágios de alto nível, projetos ligados às suas escolas e iniciativas como a Comillas Emprende, que reforçam a ligação entre a instituição e o tecido empresarial desde os primeiros anos do carreira.

A classificação é completada pela Universidade Europeia e pela CUNEF, na quarta e quinta posições, respetivamente. A Universidade de Navarra, a ESIC Business & Marketing School, a Universidade CEU San Pablo e a Camilo José Cela fecham a classificação.