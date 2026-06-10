Economia

Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

  • Lusa
  • 10:51

Os juros da dívida portuguesa subiam nesta quarta-feira a dois, a cinco e a 10 anos, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália, e com os da Alemanha no prazo mais longo.

Os juros da dívida portuguesa subiam nesta quarta-feira a dois, a cinco e a 10 anos face a terça-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália, e com os da Alemanha no prazo mais longo.

Ao início da manhã em Lisboa, os juros a 10 anos aumentavam para 3,429%, contra 3,417% na terça-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 2,923%, contra 2,905%. No mesmo sentido, os juros a dois anos cresciam para 2,654%, face aos de 2,627% do dia anterior.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, aumentavam para 3,055%, depois de terem terminado em 3,042% na terça-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia e Itália (2/5/10 anos)

Portugal

  • 10/06: 2,654 / 2,923 / 3,429
  • 9/06: 2,627/ 2,905 / 3,417

Espanha

  • 10/06: 2,746 / 2,980 / 3,493
  • 9/06: 2,722 / 2,960 / 3,479

Grécia

  • 10/06: 2,779 / 3,146 / 3,763
  • 9/06: 2,760 / 3,128 / 3,746

Itália

  • 10/06: 2,855 / 3,210 / 3,815
  • 9/06: 2,826 / 3,188 / 3,799

Fonte: Bloomberg Valores de ‘bid’ (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Draycott sem pressão para investir nem ser “deal-taker”

Mariana Bandeira,

Francisco Guimarães Neto, sócio da private equity nacional, diz que Portugal difere de outros mercados europeus no ‘dry powder’ e antecipa mudanças nos investimentos alternativos dentro de cinco anos.