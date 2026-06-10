Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos
Os juros da dívida portuguesa subiam nesta quarta-feira a dois, a cinco e a 10 anos, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália, e com os da Alemanha no prazo mais longo.
Os juros da dívida portuguesa subiam nesta quarta-feira a dois, a cinco e a 10 anos face a terça-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália, e com os da Alemanha no prazo mais longo.
Ao início da manhã em Lisboa, os juros a 10 anos aumentavam para 3,429%, contra 3,417% na terça-feira.
Os juros a cinco anos também subiam, para 2,923%, contra 2,905%. No mesmo sentido, os juros a dois anos cresciam para 2,654%, face aos de 2,627% do dia anterior.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, aumentavam para 3,055%, depois de terem terminado em 3,042% na terça-feira.
Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia e Itália (2/5/10 anos)
Portugal
- 10/06: 2,654 / 2,923 / 3,429
- 9/06: 2,627/ 2,905 / 3,417
Espanha
- 10/06: 2,746 / 2,980 / 3,493
- 9/06: 2,722 / 2,960 / 3,479
Grécia
- 10/06: 2,779 / 3,146 / 3,763
- 9/06: 2,760 / 3,128 / 3,746
Itália
- 10/06: 2,855 / 3,210 / 3,815
- 9/06: 2,826 / 3,188 / 3,799
Fonte: Bloomberg Valores de ‘bid’ (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.
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Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos
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