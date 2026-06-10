Microcréditos impulsionam autoemprego entre jovens espanhóis

Os jovens espanhóis apostam cada vez mais nos microcréditos como forma de criar o seu próprio emprego e mudar ou melhorar a sua trajetória profissional. A necessidade de ter um emprego ou a busca pela independência profissional impulsionam o interesse dos menores de 35 anos em empreender através desta forma de financiamento, especialmente face à situação de desemprego crónico que enfrentam.

Embora o desemprego juvenil continue elevado – com uma taxa de 23% entre os menores de 25 anos no final de 2025, segundo o INE -, o trabalho por conta própria ganha peso como via de acesso ao mercado de trabalho. Segundo o INJUVE, o desemprego juvenil diminuiu em abril de 2026 em relação ao ano anterior, enquanto os dados da Estatística de Trabalhadores Independentes da Segurança Social refletem que os menores de 35 anos afiliados ao RETA (Regime Especial de Trabalhadores Autônomos) crescem a um ritmo superior ao do conjunto do coletivo autÓnomo e, em abril deste ano, atingiram os 560 mil autónomos. Neste contexto, cada vez mais jovens veem no empreendedorismo uma alternativa para se integrarem no mercado de trabalho.

No entanto, empreender não é fácil. De acordo com o relatório GEM Espanha 2024-2025, 65% de todos os empreendedores financiam o seu projeto com poupanças pessoais, enquanto apenas 13% recorrem a empréstimos bancários. No caso dos jovens, ao disporem de um património acumulado menor e, por isso, de maior dificuldade de acesso ao financiamento bancário tradicional, a situação é mais limitadora.

Por este motivo, os microcréditos, uma alternativa de acesso ao financiamento com menos exigências em termos de garantias e condições mais flexíveis, estão a revelar-se uma via de financiamento eficaz para os projetos de empreendedores com menos de 30 anos. Neste sentido, durante 2025, o MicroBank, o banco social do CaixaBank, financiou mais de 1.500 projetos de empreendedorismo de jovens com menos de 30 anos, num valor total de 29,3 milhões de euros e com um montante médio de 19.342 euros.

De acordo com os dados do MicroBank, 61 % dos beneficiários de microcréditos para jovens empreendedores foram homens, apesar de as mulheres empreendedoras estarem a ganhar força e terem representado, em 2025, 39% dos jovens empreendedores. É o caso de María Soriano, uma barcelonesa que, aos 26 anos, decidiu abrir o La Cova Estudio, o seu próprio centro de body art, um estúdio de tatuagens com um conceito muito pessoal: “Acho que os estúdios de tatuagens tradicionais já estavam a perder muito terreno, e os jovens procuram outro tipo de estilo. Foi como dar uma volta à ideia que temos de um estúdio de tatuagens, a partir da calma, da estética e da autenticidade“, comenta Soriano, que conseguiu lançar o seu negócio graças a um microcrédito do banco social do CaixaBank.

O caso de Maria ilustra um dos setores mais dinâmicos no empreendedorismo juvenil: o setor de cabeleireiros e beleza (10 %). Seguem-se o setor de restaurantes e quiosques de comida (10 %), estabelecimentos de bebidas (9 %) e transporte de mercadorias (7 %). Quanto aos motivos para obter financiamento, 77 % dos jovens solicitam microcréditos para abrir novos negócios, enquanto apenas 23 % o fazem para os expandir.