Persán atinge um volume de negócios recorde de 1 227 milhões

A multinacional Persán, especializada nos setores dos produtos de limpeza doméstica e de higiene pessoal, encerrou o ano de 2025 com o maior volume de negócios da sua história, atingindo os 1 227 milhões de euros. A empresa, sediada em Sevilha, ultrapassou assim a barreira dos “mil milhões”. O EBITDA também aumentou para 135 milhões.

O crescimento inclui a integração do Mibelle Group, cuja atividade foi incorporada nas contas consolidadas entre 1 de maio e 31 de dezembro de 2025. Com estes resultados, o grupo presidido por Concha Yoldi e dirigido por Antonio Somé assinalou que reforça a sua posição como um dos principais intervenientes europeus em marcas de distribuidor e marcas de fabricante, apoiado por uma estrutura industrial composta por oito fábricas na Europa e nos Estados Unidos.

Os resultados comerciais foram marcados pelo bom desempenho das categorias de ambientadores e cápsulas para a roupa. Estes produtos continuam a ganhar quota de mercado na Europa e foram introduzidos com sucesso na América Latina. No âmbito dos cuidados do lar, destaca-se o lançamento dos ambientadores 2 em 1, que combinam ambientador e amaciador num único produto. A empresa também ampliou a sua oferta na área dos cuidados pessoais com novas soluções para o cabelo.

Investimentos

No seu empenho em manter-se na vanguarda, a Persán destinou 57 milhões de euros à melhoria das suas instalações e processos produtivos. Com este valor, o investimento acumulado nos últimos cinco anos ultrapassa os 200 milhões. O avanço empresarial refletiu-se também na modernização tecnológica da empresa, que culminou numa transformação digital que permitiu automatizar múltiplos processos e gerir digitalmente toda a informação relativa a fornecedores e materiais. Neste âmbito, insere-se igualmente a fábrica de garrafas situada junto à fábrica da Persán em Sevilha, inaugurada em outubro do ano passado.

O CEO da Persán, Antonio Somé, destacou o bom desempenho do grupo e antecipou as prioridades para o novo exercício: “Encerrámos mais um ano histórico em que alcançámos marcos de grande importância, como a aquisição do Mibelle Group, a entrada no mercado americano e a superação da barreira dos ´mil milhões´. Não posso deixar de agradecer à excelente equipa que compõe a Persán pelo seu empenho, desempenho e dedicação. Estes resultados refletem o talento e o potencial que a empresa reúne. Quero também estender este agradecimento aos clientes, fornecedores e parceiros que confiam nos nossos produtos e serviços. Este ano continuamos focados na integração do Mibelle Group e em impulsionar a nossa estratégia de expansão global, prestando especial atenção à identificação de novas oportunidades no continente americano”.

A empresa destacou que o exercício de 2025 foi fundamental para a consolidação da estratégia ambiental da Persán, já que alcançou progressos significativos na otimização do consumo energético, na redução das emissões e na gestão de resíduos. Estes avanços valeram-lhe a conquista da medalha de ouro da prestigiada entidade de avaliação Ecovadis. A pontuação obtida superou a de anos anteriores, refletindo a evolução contínua da empresa em matéria de sustentabilidade.

O plano de descarbonização avançou graças a iniciativas de eficiência energética e melhoria de processos que permitiram reduzir em mais de 30% as emissões operacionais em relação a 2023. Além disso, as unidades de produção de Wróblowice e Saint-Vulbas já operam inteiramente com eletricidade de origem renovável. Também a fábrica de Sevilha alcançou o nível Zero Waste-Excellence pela sua gestão de resíduos de excelência. O Mibelle Group contribuiu para estes avanços através da sua colaboração com a LanzaTech para desenvolver ingredientes derivados de CO₂ reciclado, uma alternativa sustentável a matérias-primas como o óleo de palma.

A Fundação Persán manteve o seu trabalho social ao longo de 2025, conseguindo a integração profissional de 209 pessoas e prestando mais de 1 880 atendimentos. A entidade continuou a apoiar grupos vulneráveis e a promover valores positivos na sociedade. A sua atividade estendeu-se para além de Espanha. Na Polónia, doou produtos a centros destinados a apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, escolas e creches. Em França, colaborou periodicamente com o Secours Populaire e a Câmara Municipal de Ambérieu-en-Bugey, além de fornecer material elétrico e eletrónico ao Instituto Alexandre Berard.