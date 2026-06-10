Petróleo sobe após novos ataques dos EUA ao Irão

O petróleo subiu e os futuros das ações norte-americanas recuaram depois de os Estados Unidos terem lançado novos ataques contra o Irão, noticia a Bloomberg. O West Texas Intermediate valorizou até 2,7%, para 92,45 dólares por barril, enquanto os futuros do S&P 500 caíram 0,3% e os do Nasdaq 100 perderam 0,5%.

As forças norte-americanas anunciaram ataques contra vários alvos iranianos pelo segundo dia consecutivo, aumentando a pressão sobre o frágil cessar-fogo alcançado em abril. Donald Trump tinha antecipado que os Estados Unidos voltariam a atacar o Irão, perante o bloqueio das negociações de paz e o risco de prolongamento do conflito no Médio Oriente.

A escalada penalizou novamente as empresas tecnológicas. A Nvidia caiu 3,7%, a Broadcom perdeu 5,1% e a Super Micro Computer afundou 28% depois de anunciar uma emissão de ações de sete mil milhões de dólares. A tensão geopolítica sobrepôs-se aos dados de inflação norte-americanos, que ficaram abaixo das expectativas, com o índice subjacente de preços no consumidor a subir 0,2% em maio.