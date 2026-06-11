5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira é marcada pela decisão do BCE em relação às taxas de juro, assim como pelo debate da Lei de Estrangeiros e Lei do Asilo no Parlamento. Em dia de início de Mundial de futebol, o Eurogrupo e os ministros do Governo português reúnem-se com a polémica do SIRESP a ‘convocar’ os envolvidos à Assembleia da República.

Decisão do BCE sobre as taxas de juro

O Banco Central Europeu (BCE) irá decidir se vai subir as taxas de juro pela primeira vez em três anos, fruto da atual situação geopolítica que levou a inflação a ultrapassar os 3% em maio. A taxa de juro principal da Zona Euro está em 2%, com alguns especialistas a anteciparem uma subida de 25 pontos base. Em sentido contrário às projeções do mercado, a estratega-chefe da JP Morgan Asset Management para a Europa afastou, em entrevista ao ECO, um movimento de várias subidas de juros na Europa.

Lei de Estrangeiros e Lei do Asilo voltam ao plenário

A proposta de lei que altera as regras de retorno de estrangeiros, de acolhimento temporário e asilo vai ser debatida em plenário, depois de, em maio, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, ter pedido que a mesma descesse à especialidade para “ser aperfeiçoada”, pedido que foi acedido pelo Parlamento, com a abstenção do PCP e do BE.

Diretora-geral do FMI na reunião do Eurogrupo

A reunião do Eurogrupo desta quinta-feira irá debater os recentes desenvolvimentos macroeconómicos e orçamentais na zona euro, com particular enfoque nas questões orçamentais. Também na mesma reunião, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, apresentará as conclusões da análise anual do FMI sobre as políticas da zona euro.

Polémica do SIRESP chega à Assembleia da República

O secretário-geral Adjunto do Ministério da Administração Interna demissionário, António Pombeiro, e o presidente do Conselho de Administração do SIRESP entre 2022 e 2024, e agora novamente indicado para o cargo, Brigadeiro-General Paulo Viegas Nunes, vão ser ouvidos na Assembleia da República para que possam esclarecer “as graves afirmações constantes da carta” de demissão de António Pombeiro, onde “constam, nomeadamente, acusações de favorecimento, de conflitos de interesses”.

Arranque do campeonato do mundo de futebol

O Mundial de Futebol de 2026 começa esta quinta-feira com o jogo inaugural a colocar México e África do Sul em confronto. Um evento que poderá gerar entre 378 milhões e 945 milhões de euros em Portugal, de acordo com um estudo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM). Onde se poderá ver a competição na televisão? E se a escolha for fora de casa? Há escolhas para todos, que não passam por ir diretamente aos estádios.