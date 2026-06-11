Adeptos do Real Betis vão participar na criação da camisola especial para o jogo Forever Green

O Museu Russo de Málaga acolheu, esta quarta-feira, uma nova edição do Forever Green Day, organizado pelo Real Betis Balompié, que reuniu especialistas e profissionais empenhados na sustentabilidade. Este evento anual reforça assim a sua posição como “um dos principais espaços de encontro na Europa para abordar os desafios ambientais a partir da colaboração entre o desporto, a empresa, a ciência e a inovação”, explicou.

Durante a celebração deste encontro especializado, foi anunciado que o clube verdiblanco lançará um concurso de ideias para o design conceptual da próxima camisola especial do jogo Forever Green da época 2026/27. Trata-se de uma iniciativa pioneira, de convocatória aberta, que permitirá aos adeptos e à cidadania participar pela primeira vez na criação desta camisola.

O lançamento deste projeto, que será apresentado com mais detalhes nas próximas semanas, permitirá ao clube recolher propostas de histórias, materiais, designs ou conceitos ligados à sustentabilidade, com o objetivo de encontrar a ideia que inspire a campanha ambiental do Forever Green para 2027, reforçando assim o papel da participação social como motor de mudança e sensibilização.

Palestras

Ao longo do evento, refletiu-se sobre a capacidade única do desporto para gerar consciência social e amplificar mensagens com impacto global, aproveitando o seu alcance para inspirar mudanças de comportamento e promover soluções face aos desafios ambientais mais urgentes. Através de representantes de diferentes desportos (futebol, ténis ou críquete) e com a participação de especialistas de diversos domínios (académico, empresarial, desportivo e associativo) de países como Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Índia, a entidade verdiblanca quis destacar o valor da colaboração internacional e multidisciplinar para impulsionar a ação ambiental.

Inaugurado pelo conselheiro do Real Betis Balompié e patrono da Fundação, Rafael Muela, e pelo diretor-geral do Málaga CF, Enrique Pérez, e moderado pela jornalista Sara Hormaechea, o encontro serviu também para partilhar experiências, projetos inovadores e casos de sucesso que demonstram como a colaboração entre diferentes setores pode acelerar a transição para um modelo mais sustentável.

A primeira intervenção ficou a cargo do professor Ángel Enrique Salvo Tierra, da Universidade de Málaga, que apresentou a palestra “A importância da biodiversidade urbana e dos espaços verdes nas cidades”, centrada no valor estratégico dos ambientes verdes urbanos para combater as alterações climáticas e melhorar o bem-estar dos cidadãos. Esta linha de trabalho está ligada à última campanha do clube, “A vida verde começa no bairro”, que associou a saúde urbana à preservação da arborização.

Posteriormente, foi a vez da responsável pela Sustentabilidade do Udinese Calcio, Piera Abramo, com a sua apresentação “Moldando o futuro: sustentabilidade e inovação no Bluenergy Stadium”, na qual mostrou como um estádio pode ir além da sua função desportiva e tornar-se um polo de geração de energia limpa para o seu entorno, graças a iniciativas como a comunidade energética criada no bairro de Udine a partir da eletricidade produzida pelos painéis solares da instalação.

A terceira intervenção ficou a cargo do cofundador da Oleatex, Eşref Hilmi Açık. Trata-se de uma empresa inovadora que desenvolve materiais de couro 100% veganos, produzidos a partir de resíduos da indústria do azeite, como alternativa ao couro tradicional. A sua intervenção, intitulada “Dos subprodutos da oliveira aos materiais à escala mundial: a inovação circular e as oportunidades para a Andaluzia”, centrou-se no potencial da economia circular e nas oportunidades de inovação sustentável ligadas ao setor oleícola andaluz.

Para encerrar o bloco, interveio o doutor em Biologia especializado na conservação de corais e diretor do programa MedCoral, impulsionado pela Associação Hombre y Territorio, Alexis Terrón, que apresentou “Recuperando o coral do Mediterrâneo” e abordou os trabalhos de restauração e conservação marinha que estão a ser desenvolvidos para proteger os ecossistemas de corais do Mediterrâneo, bem como a importância da colaboração científica e social para preservar a biodiversidade marinha face aos efeitos das alterações climáticas e à pressão humana.

Referências

O evento serviu também de palco para a entrega dos Prémios Forever Green 2026, um reconhecimento a quem, em diferentes âmbitos da sociedade, trabalha para promover uma maior consciência ambiental e um futuro mais sustentável. Os galardoados foram apresentados pela The Future Makers, parceira do evento e consultora especializada em promover o valor do desporto como motor de desenvolvimento económico, impacto social e sustentabilidade ambiental.

O Aeltc Wimbledon foi distinguido na categoria “Liderança Ambiental no Desporto” por integrar a sustentabilidade de forma transversal na gestão de um dos eventos desportivos mais prestigiados do mundo, estabelecendo uma referência para a indústria. O “Prémio Biodiversidade” foi para a equipa de críquete asiática Desert Vipers, pelo seu compromisso com a sensibilização através do desporto, com iniciativas como o projeto BioBlitz e a camisola especial que representa a perda mundial de biodiversidade.

O divulgador do património natural e histórico Ernesto Montoya foi o vencedor na categoria “Projeto de Divulgação Ambiental” pelo seu importante trabalho de divulgação ambiental, promovendo uma maior consciência social sobre a proteção do ambiente junto do público jovem. A Viva con Agua foi vencedora na categoria “Ativismo Climático” por mobilizar milhares de pessoas em prol de causas sociais e ambientais, demonstrando o poder transformador da ação coletiva. Por fim, a EFE Verde, na categoria “Meio de Comunicação com Compromisso Ambiental”, pela sua contribuição constante para a informação e sensibilização ambiental, dando visibilidade aos principais desafios e soluções para um futuro mais sustentável.

O gerente da Fundação Real Betis Balompié, Rafa Muela, foi o responsável por encerrar o evento, destacando a importância de criar espaços de encontro como o Forever Green Day para impulsionar alianças e projetos com impacto. Da mesma forma, reafirmou a aposta do Clube em integrar a sustentabilidade como um eixo estratégico da sua atividade dentro e fora dos campos de jogo.

Como ponto final, os participantes partilharam um cocktail à base de produtos locais e sazonais, uma proposta alinhada com os valores de sustentabilidade promovidos pelo Forever Green. O encontro incluiu também vários sorteios num ambiente que propiciou o diálogo e o networking entre os participantes.