Mundial 2026

Allianz Trade vê Portugal a beneficiar com o Mundial através das exportações

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 19:08

O Mundial de 2026 poderá beneficiar indiretamente Portugal através das exportações para os países organizadores do torneio, de acordo com as estimativas da Allianz Trade.

O Campeonato do Mundo de 2026 poderá beneficiar a economia de Portugal através dos fluxos de exportação para os países organizadores do torneio, que poderá contribuir com cerca de 9,1 mil milhões de dólares para o PIB da América do Norte durante o período da competição.

De acordo com as estimativas da Allianz Trade, Portugal poderá beneficiar indiretamente através das exportações para os Estados Unidos, Canadá e México, apesar de o impacto direto do torneio se concentrar nas economias anfitriãs.

“Em 2025, Portugal exportou cerca de 12-14 mil milhões de dólares [cerca de 10-12 mil milhões de euros] em bens para estes três mercados, com os Estados Unidos a destacarem-se como o principal destino fora da União Europeia”, começa por salientar em comunicado.

Os setores agroalimentar (bebidas, nomeadamente vinho), têxtil e mobiliário deverão ser os que mais beneficiarão do aumento do consumo durante o torneio. Contudo, antecipa que “o efeito deverá ser limitado e temporário, concentrado em segmentos específicos e sem impacto material na trajetória de crescimento da economia portuguesa“.

Por outro lado, a Allianz Trade espera que o evento impulsione a atividade económica nos três países anfitriões e o seu impacto deverá concentrar-se em setores e regiões específicas, principalmente no turismo, hotelaria, transportes e serviços relacionados.

O Mundial de Futebol de 2026 representa um impulso significativo da procura a curto prazo para a América do Norte, especialmente através do turismo e do consumo. A escala do torneio não tem precedentes, mas o seu impacto económico deve ser analisado de forma realista. Os principais beneficiários serão os setores diretamente ligados aos gastos dos visitantes, incluindo hotéis, companhias aéreas, restaurantes e entretenimento. Como acontece com a maioria dos grandes eventos desportivos, os ganhos são significativos, mas temporários”, explica Maria Latorre, Sector Advisor na Allianz Trade, citada em comunicado.

A líder mundial em seguros de crédito comercial antecipa que os Estados Unidos sejam os maiores beneficiários económicos em termos absolutos, tendo em conta o seu papel de principal anfitrião, com 78 dos 104 jogos do torneio. “A Allianz Trade estima que o Mundial poderá contribuir com aproximadamente 6,1 mil milhões de dólares para o PIB dos EUA durante junho e julho, equivalente a cerca de 0,1 pontos percentuais de crescimento do PIB”, esclarece a entidade em comunicado.

A Allianz Trade ainda estima que o México deverá ter o maior ganho proporcional ao tamanho da sua economia, com “um aumento do PIB mexicano de aproximadamente 1,7 mil milhões de dólares [cerca de 1,48 mil milhões de euros] durante o Campeonato do mundo, o que equivale a cerca de 0,3 pontos percentuais de crescimento do PIB”.

Em relação ao terceiro país anfitrião, o Canadá, a empresa espera que o país receba “um aumento do PIB de aproximadamente 1,3 mil milhões de dólares, correspondendo a cerca de 0,2 pontos percentuais de crescimento do PIB”.

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