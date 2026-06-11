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APS vai ensinar a detetar fraude digital

  • ECO Seguros
  • 15:16

A formação visa abordar como a tecnologia está a transformar os padrões de fraude e quais as respostas que podem contribuir para a sua prevenção, deteção e investigação.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou a realização do curso “Os riscos da fraude digital: a manipulação da imagem e dos factos”, que irá decorrer no dia 15 de junho, na sede da APS, entre as 09h00 e as 13h00.

Parte do ciclo de formação “novos riscos com impacto nos seguros”, este curso pretende abordar “desafios associados à fraude”, através da “manipulação de imagens, documentos e conteúdos digitais”, explica a APS. A crescente digitalização do setor segurador aumenta as probabilidades da fraude digital, sendo por isso importante perceber como a tecnologia está a transformar os padrões de fraude e quais as respostas que podem contribuir para a sua prevenção, deteção e investigação.

Este curso destina-se a colaboradores do setor segurador nas áreas de gestão e regularização de sinistros, peritagem e averiguação, equipas antifraude, jurídico e contencioso, compliance e proteção de dados, auditoria interna, subscrição e análise de risco, operações e qualidade, e transformação digital e inovação. Também se destina a profissionais do setor bancário, autoridades e entidades públicas, consultoras de risco e compliance, entre outras.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da Associação Portuguesa de Seguradores. Para aceder, carregue aqui.

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