Atividade económica cai 5,1% no dia da greve geral

A atividade económica caiu no dia da greve geral, 3 de junho, de acordo com o indicador diário de atividade económica divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Os dados apontam para um recuo de 5,1%, apesar do Governo ter considerado a adesão “residual”.

O indicador do Banco de Portugal revela que a atividade económica caiu em termos homólogos ao longo de toda a semana da greve, com exceção de segunda-feira. Contudo, é preciso ressalvar que, por um lado, no dia seguinte à greve foi feriado de Corpo de Deus que no ano passado ocorreu a 19 de junho, influenciando deste modo o efeito de base.

Deste modo, é preciso cautela na interpretação desta informação, atenuado ligeiramente quando se olha para a média móvel semanal do indicador diário de atividade económica. Segundo o Banco de Portugal, “aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade abaixo da observada na semana anterior, numa semana marcada pela greve geral”.

A greve levou a uma ‘guerra’ de números entre a CGTP e o Governo. A estrutura sindical considerou que a adesão foi idêntica à de dezembro, enquanto para o Governo foi residual, com a ministra do Trabalho, Maria da Palma Ramalho, a afirmar que “a esmagadora maioria dos trabalhadores está a trabalhar nos seus locais de trabalho”.