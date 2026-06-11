Bright Pixel participa em ronda de 85 milhões da startup de cibersegurança THEKER

A portuguesa Bright Pixel participou numa ronda de 85 milhões de dólares (cerca de 74 milhões de euros) da empresa de robótica e inteligência artificial THEKER, sediada em Barcelona, naquela que é a maior ronda Série A de sempre realizada por uma empresa de robótica na Europa.

“A THEKER combina três características que procuramos nas empresas em que investimos: tecnologia diferenciadora, capacidade comprovada de execução e potencial para liderar uma categoria à escala global. A equipa conseguiu transformar avanços de inteligência artificial e robótica em soluções já implementadas em ambientes industriais reais, o que demonstra uma maturidade rara nesta fase de crescimento. Estamos muito entusiasmados por apoiar a próxima etapa da sua expansão”, afirmou Miguel Bagulho, Director da Bright Pixel Capital, citado em comunicado.

Liderada pela CRV, a maior ronda Série A de robótica da Europa contou ainda com a participação de investidores como Samsung, LVMH, Cathay Innovation, 20VC, Henkel Ventures, Korelya e Bright Pixel Capital, juntamente com investidores já presentes no capital da empresa, entre os quais Inditex, Kfund, Kibo Ventures e Mission.

Fundada pelos engenheiros Carla Gómez Cano e Jiaqiang Ye Zhu, a THEKER está “a desenvolver uma nova geração de robôs generalistas nativos de inteligência artificial, concebidos para operar em ambientes industriais complexos e adaptar-se em tempo real a diferentes tarefas, produtos e condições operacionais, sem necessidade de reprogramação manual”.

“Construímos a THEKER para colocar robôs que funcionam desde o primeiro dia em ambientes produtivos reais e que continuam a melhorar continuamente. Esta ronda permite-nos acelerar a nossa visão de tornar a robótica inteligente e adaptável uma realidade à escala global”, explicou Carla Gómez Cano, cofundadora da THEKER, citada em comunicado.

O investimento permitirá ainda “acelerar a implementação da tecnologia junto de operadores industriais de primeira linha” da THEKER, assim como “reforçar o desenvolvimento da sua plataforma proprietária de IA e robótica e expandir a equipa nas áreas de software, eletrónica, engenharia mecânica e operações”, informa o comunicado.