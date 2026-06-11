Contabilistas insistem no atraso dos reembolsos de IRS. “Decorre normalmente? Não concordo”

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) disse esta quinta-feira que o atraso nas liquidações das declarações de IRS se mantém, mas houve “centenas e centenas” de reembolsos ou notificações para pagamento a partir do momento em que alertou para o assunto. Paula Franco considera que o comunicado de resposta do Ministério das Finanças foi “cauteloso” e não desmente os profissionais da contabilidade.

“Todos sabem que o que referi é verdade. A partir de maio, tudo o que não fossem declarações automáticas, pararam um bocadinho durante um tempo. Não acho que o comunicado das Finanças o desminta. É verdade que existem muitas liquidadas, mas o que disse também é verdade: correu muito bem no princípio. Não considero que o Governo tenha desmentido. Que decorre normalmente? Aí já não concordo”, afirmou Paula Franco, na reunião livre semanal.

Em causa estão queixas de contabilistas que chegaram à Ordem sobre atrasos na liquidação de formulários com anexos C, F ou D. Ou seja, enquanto quem submeteu o IRS Automático estava a receber o reembolso ou a indicação de pagamento atempadamente, quem o fez manualmente deparou-se com mais tempo de espera.

Segundo a bastonária, depois da entrevista ao programa Conversa Capital, a situação começou a resolver-se. “Ainda bem que falámos sobre isso. Nesse mesmo domingo, as declarações começaram a ser liquidadas. Na segunda-feira houve centenas e centenas de declarações liquidadas, o que foi bom”, contou a porta-voz dos contabilistas certificados, dando como exemplo o seu próprio caso: tinha 27 declarações pendentes e na segunda-feira “praticamente 17” ficaram tratadas.

Na semana passada, instalou-se uma controvérsia em torno dos reembolsos do IRS entre a OCC e o Governo. Enquanto a bastonária Paula Franco disse que havia atrasos na liquidação, sem justificação válida, as Finanças garantiram “toda a normalidade”, recusaram qualquer problema de calendário – e até asseguraram que o processo estava a demorar menos tempo do que no ano passado.

Segundo os dados do Ministério das Finanças enviados à RTP e ao Jornal de Negócios, até dia 3 de junho, foram liquidadas mais de 3,2 milhões de declarações, das quais 1.948.160 com reembolso, o que representa mais 209 mil do que no mesmo período de 2025. No total, são mais de 1,7 mil milhões de euros reembolsados.

A menos de três semanas do fim da campanha de IRS, mais de cinco milhões de famílias entregaram a declaração de rendimentos referente a 2025. Por volta das 18h00 desta quinta-feira, 5.033.668 contribuintes já tinham submetido os formulários no Portal das Finanças, de acordo com as estatísticas oficiais que constam no portal online.

A maioria (3.269.702) diz respeito a famílias que só tiveram rendimentos de trabalho dependente ou de pensões, enquanto as remanescentes (1.763.966) foram de contribuintes que auferiram outras tipologias de rendimentos, como prediais, de capitais ou de trabalho independente.