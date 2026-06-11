Continental Mabor contrata mais 200 e tem “vários investimentos em curso” em Famalicão

A Continental Mabor completou 36 anos como parte do grupo germânico com 3.200 colaboradores, mais duas centenas do que no final do ano passado. Com vários investimentos a correr e uma produção anual de mais de 18 milhões de pneus, a quarta maior exportadora nacional garante que vai continuar a investir na fábrica em Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

A operar desde 1946, produzindo vários tipos de pneus, a Mabor foi integrada na Continental em 1990, contando atualmente com uma capacidade anual de produção superior a 18 milhões de pneus e 3.200 colaboradores, mais 215 do que os 2.985 que empregava no final de 2025, segundo adiantou fonte da empresa.

“Ao longo das décadas, Lousado tem evoluído através de um investimento contínuo em inovação, sustentabilidade e excelência operacional, reforçando o papel da unidade como um dos principais polos de produção europeus do Grupo Continental“, explica a empresa num comunicado que assinala o 80.º aniversário do grupo e o 36.º da Continental Mabor, em Famalicão.

A multinacional alemã, que tem feito grandes investimentos ao longo dos últimos anos na fábrica em Lousado, garante ao ECO que tem “vários investimentos em curso, uns iniciados já no ano passado e [pretende] continuar” a investir no Norte de Portugal

Com uma guerra no Médio Oriente, a mesma fonte oficial explica que, “naturalmente, muita coisa depende da situação de instabilidade que se vive em todo o mundo“. “Por isso, pretendemos continuar a agir de forma sustentada”, realça ainda.

“Alcançar 80 anos de produção de pneus em Lousado e 36 anos dentro da Continental é uma conquista extraordinária, que não teria sido possível sem a dedicação, resiliência e paixão dos nossos colaboradores”, afirmou Pedro Carreira, presidente do conselho de administração da Continental Lousado, citado em comunicado.

O líder da empresa de pneus adianta ainda que “a fábrica tem evoluído através de investimentos contínuos em tecnologia, inovação e excelência operacional, garantindo a sua competitividade a longo prazo”.

A cerimónia ficou ainda marcada pela assinatura de um memorando de entendimento entre a Continental, o Município de Vila Nova de Famalicão e a Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave (FORAVE), uma instituição que “desempenha um papel fundamental na preparação de jovens talentos para a indústria moderna, oferecendo formação em automação, robótica, manutenção industrial, eletrónica e mecatrónica, entre outras áreas”.

Através deste acordo, a Continental e os seus parceiros comprometem-se a melhorar as infraestruturas existentes da escola, contribuindo para garantir um fluxo contínuo de especialistas técnicos qualificados para o futuro.