“Estamos a entrar numa nova era do negócio automóvel”

A Hyundai foi uma das marcas que mais cedo apostou na eletrificação e continua hoje posicionada na linha da frente da transformação da industria automóvel, começou em 2013, uma abordagem a combustíveis alternativos com o hidrogénio e é hoje uma referência na eletrificação, ao nível de software e da experiência.

Neste episódio do podcast ECO Auto, Jorge Costa, COO da Hyundai em Portugal, considera que os últimos cinco anos foram alucinantes para a indústria automóvel e partilha a visão da marca sobre os grandes desafios e oportunidades que estão a redefinir o setor. Da eletrificação ao hidrogénio, da crescente influência dos construtores chineses à importância crescente do software, da conectividade e os principais temas que marcam o presente e o futuro da mobilidade.

Uma reflexão sobre uma indústria em mudança acelerada, onde o automóvel deixou de ser apenas um produto mecânico para se tornar uma plataforma tecnológica onde a experiência digital, a integração com os dispositivos pessoais e os serviços conectados assumem um papel cada vez mais relevante na decisão de compra antes comprava-se um carro pelos cavalos e pela aceleração, agora a decisão passa pelo tamanho do ecrã, a autonomia e o infotainment, aborda a pressão da concorrência chinesa e a nova guerra do software considerando que obriga todas as marcas a acelerar, a transformação da experiência automóvel e o papel dos concessionários.

Jorge Costa analisa a evolução do consumidor português, muitos dos nossos clientes hoje chegam pela via digital e isso traz uma série de desafios, da infraestrutura de carregamento revelando que o problema dos elétricos já não é a autonomia, mas principalmente o aumento do custo de carregamento, em alguns casos, aproximando-se dos combustíveis e o impacto dos incentivos fiscais na adoção dos veículos elétricos pelas famílias. As vantagens fiscais traduzem-se num perfil de mercado diferenciado da maior parte dos países da Europa, com uma preponderância das vendas no mercado de rent a car e empresas em detrimento dos particulares, mas há projetos que estão em preparação que visam apoiar a compra, como o incentivo ao abate que obteve bons resultados no passado.

Antecipa a natural transformação da rede de concessionários e do pós-venda, bem como as oportunidades que a inteligência artificial poderá trazer para a relação entre marcas e clientes, concluindo que o pós-venda vai mudar profundamente com IA, o software e o grande desafio é adaptar pessoas e competências a esta nova realidade.

Num episódio sobre inovação, mobilidade elétrica, sustentabilidade e o futuro do automóvel, Jorge Costa, com mais de três décadas de experiência no setor automóvel, oferece-nos uma perspetiva privilegiada sobre uma das fases mais disruptivas da história da indústria, defendendo que, apesar da tecnologia, este continuará a ser um negócio de pessoas, onde a capacidade de criar valor e proporcionar uma experiência diferenciadora será determinante para o sucesso das marcas, concluindo que somos uns privilegiados por estar a assistir na primeira fila àquilo que é este enorme desafio com a disrupção ao setor.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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