Euribor a 3 meses sobe para máximos de março de 2025 à espera de 1.ª subida de juros do BCE em três anos
Taxas Euribor subiram, esta quinta-feira, em todos os prazos, antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE), na qual deverá anunciar uma subida da juros para responder à escalada dos preços.
As taxas Euribor, indexante do crédito à habitação em Portugal, subiu esta quinta-feira em todos os prazos, com o indexante a três meses a atingir máximos desde março de 2025, no dia em que o Banco Central Europeu deverá anunciar uma subida de juros, após um ciclo de descidas.
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu, ao ser fixada em 2,617%, mais 0,025 pontos do que na quarta-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor cresceu esta quinta-feira para 2,846%, mais 0,005 pontos do que na véspera.
- Já a Euribor a três meses avançou e fixando-se em 2,401%, mais 0,004 pontos que na sessão anterior e um novo máximo desde 21 de março de 2025.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.
Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.
A reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) termina esta quinta e é a terceira depois do início da guerra com o Irão, e o mercado prevê que a entidade suba as taxas diretoras pela primeira vez em quase três anos.
Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
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