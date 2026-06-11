Francesa Sonepar compra três empresas portuguesas com 200 colaboradores e 48 milhões de faturação

Depois de ter comprado a Elpor e a Mtaron no final de 2024, a francesa Sonepar voltou a reforçar a presença no mercado português através da aquisição à família Carapeta do grupo LCI, um distribuidor de material elétrico com três empresas, Tanqueluz, Futurluz e Vedrel, que faturam 48 milhões e empregam mais de duas centenas. Negócio está sujeito à aprovação da Autoridade da Concorrência.

“A Sonepar, grupo francês independente de capital familiar e líder global na distribuição B2B de material elétrico, serviços e soluções omnicanal, anuncia um acordo para a aquisição de 100% do Grupo LCI”, adianta a empresa em comunicado, notando que a operação, já comunicada à Autoridade da Concorrência, carece de aprovação do regulador.

Com esta operação, o grupo francês reforça “a sua capacidade de disponibilizar soluções integradas — combinando agilidade e especialização local com a escala, inovação e solidez financeira de um líder global”, realça no mesmo comunicado, acrescentando que “o grupo LCI aportará 48 milhões de euros de volume de negócios, 17 delegações e cerca de 200 colaboradores”.

Com sede no Montijo, o grupo dedica-se ao comércio por grosso de todo o tipo de material elétrico, cobrindo todo o território nacional através dos 17 pontos de venda, com presença em Vila Nova de Famalicão, Maia, Valongo, Coimbra, Leiria, Tomar, Torres Vedras, Forte da Casa, Amadora, Cacém, Lourel, Lisboa, Montijo (sede), Setúbal, Évora, Albufeira e Almancil.

Estamos muito satisfeitos com o acordo alcançado hoje, que representa uma oportunidade significativa para acelerar o crescimento das nossas empresas e criar ainda mais valor para clientes, colaboradores e parceiros. A integração na Sonepar proporcionará acesso a uma organização sólida, a uma oferta mais abrangente e a investimentos que irão reforçar os níveis de serviço e a inovação no mercado português. Lino Carapeta CEO do Grupo LCI

“Estamos muito satisfeitos com o acordo alcançado hoje, que representa uma oportunidade significativa para acelerar o crescimento das nossas empresas e criar ainda mais valor para clientes, colaboradores e parceiros. A integração na Sonepar proporcionará acesso a uma organização sólida, a uma oferta mais abrangente e a investimentos que irão reforçar os níveis de serviço e a inovação no mercado português”, comenta Lino Carapeta, CEO do Grupo LCI, citado no comunicado.

“Estou confiante de que este passo terá impactos positivos para todos os stakeholders e contribuirá para o desenvolvimento sustentável do setor”, reforça.

Já Carlos Teles, diretor-geral da Sonepar Portugal, destaca que a aquisição reforça a “proximidade ao mercado nacional”, que lhes permitirá “melhorar significativamente a capacidade de resposta no segmento residencial, através de soluções mais completas, maior disponibilidade de produto e um serviço ainda mais próximo e diferenciador para os nossos clientes”.

Com presença em 40 países e 46 mil colaboradores, a Sonepar, que fechou 2025 com vendas de 33,6 mil milhões de euros, tem vindo a reforçar a aposta no mercado nacional, através de várias aquisições.