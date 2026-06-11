Fundo de resgate da zona euro admite riscos para Portugal

O Mecanismo Europeu de Estabilidade admite “riscos negativos” para o crescimento económico de Portugal este ano devido à dependência energética externa face à atual crise, elevados preços da habitação, atrasos nas reformas do PRR e efeitos das tempestades.

“Espera-se que a economia portuguesa permaneça resiliente em 2026, [mas] a relativamente elevada dependência energética externa de Portugal deixa o país exposto a preços elevados da energia, na sequência do conflito no Médio Oriente, o que poderá aumentar a inflação e pesar sobre o crescimento económico, incluindo através de um abrandamento dos principais parceiros comerciais“, assinala o MEE no seu relatório anual, publicado esta quinta-feira e ao qual a agência Lusa teve acesso.

Num capítulo dedicado a Portugal, o fundo permanente de estabilidade da zona euro elenca “riscos negativos para o crescimento” da economia portuguesa, que “decorrem de episódios de incerteza global, agravamento das tensões geopolíticas, preços da habitação elevados, atrasos nas reformas e nos investimentos financiados pelo fundo europeu de recuperação pós-pandemia [o mecanismo que financia o Plano de Recuperação e Resiliência — PRR], bem como das tempestades ocorridas no início de 2026″.

Lembrando também que “o envelhecimento da população, as alterações climáticas e o aumento dos custos da defesa representam desafios orçamentais significativos a longo prazo”, o MEE sugere que, para enfrentar tal contexto, o país deve “garantir a implementação eficaz dos investimentos financiados pelo PRR e prosseguir reformas estruturais fundamentais”.

O relatório surge numa altura em que a guerra no Irão, desencadeada por ataques israelitas e norte-americanos, continua a pressionar os mercados energéticos, em que os preços elevados da habitação em Portugal dificultam o acesso ao mercado residencial e em que aumentam os apelos para acelerar as reformas e os investimentos do PRR, cujo prazo de execução termina no final de agosto.

A estes fatores juntam-se os efeitos de fenómenos meteorológicos extremos, como as tempestades do início do ano em Portugal, que aumentaram a vulnerabilidade do país e impactaram a produção e as infraestruturas.

Para esta instituição comunitária, a política orçamental portuguesa “deve permanecer prudente e direcionar a despesa em defesa para projetos de investimento com efeitos positivos sobre o restante tecido económico”, já que “estes esforços são essenciais para estimular o crescimento, criar emprego e salvaguardar a sustentabilidade da dívida pública a longo prazo”.

No relatório, o MEE aponta que a economia portuguesa manteve um crescimento sólido em 2025, impulsionado pelo consumo privado e pelo aumento dos rendimentos, enquanto a inflação abrandou, o emprego atingiu níveis recorde e a dívida pública desceu para menos de 90% do PIB devido a excedentes orçamentais.

O documento destaca, ainda, o forte desempenho do setor bancário, com lucros históricos e elevados níveis de solvabilidade, liquidez e qualidade dos ativos. O MEE adianta que Portugal mantém capacidade para cumprir todas as obrigações devidas ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira em 2026. “A avaliação do Mecanismo Europeu de Estabilidade indica que os riscos de tensão nos mercados permanecem reduzidos no curto prazo”, adianta.

Portugal esteve sob assistência financeira durante a crise da dívida soberana, entre 2011 e 2014.