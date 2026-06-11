Governo apoia com 500 milhões de euros a reconstrução de equipamentos de rádios locais

O Governo aprovou esta quinta-feira uma linha de apoio no valor de 500 milhões de euros destinada à reconstrução dos equipamentos das rádios locais e regionais afetadas pelas tempestades do início do ano.

Segundo o ministro da Presidência, Leitão Amaro, foram afetados pelo mau tempo muitos equipamentos de transmissão e retransmissão de estações de rádio locais e regionais, colocando em causa a prestação do serviço de radiodifusão em áreas já de si prejudicadas pela existência de “desertos informativos”. A medida foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros realizada nesta quinta-feira.

Em resposta às tempestades, o Executivo tinha anunciado em abril que iria apostar num “instrumento de coordenação” para trabalhar com as emissoras de rádio de modo a reforçar a sua capacidade “de se tornarem agentes de comunicação em cenários de crises. A medida está prevista no âmbito do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, conhecido pela sigla PTRR.

“Devo confessar que chegámos a ponderar a criação de um canal próprio”, afirmou, na altura o primeiro-ministro. No entanto, a intenção ficou pelo caminho por o Executivo concluir que “as emissoras de rádio têm potencial suficiente, o know-how e a sensibilização suficientes para poderem elas próprias serem hoje detentoras dessa capacidade”.

Recorde-se a Estrutura de Missão do PTRR vai ser liderada por Luís Leite Ramos, antigo deputado do PSD.