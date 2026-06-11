Governo apoia com 500 milhões de euros a reconstrução de equipamentos de rádios locais
A medida foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros realizada nesta quinta-feira.
O Governo aprovou esta quinta-feira uma linha de apoio no valor de 500 milhões de euros destinada à reconstrução dos equipamentos das rádios locais e regionais afetadas pelas tempestades do início do ano.
Segundo o ministro da Presidência, Leitão Amaro, foram afetados pelo mau tempo muitos equipamentos de transmissão e retransmissão de estações de rádio locais e regionais, colocando em causa a prestação do serviço de radiodifusão em áreas já de si prejudicadas pela existência de “desertos informativos”. A medida foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros realizada nesta quinta-feira.
Em resposta às tempestades, o Executivo tinha anunciado em abril que iria apostar num “instrumento de coordenação” para trabalhar com as emissoras de rádio de modo a reforçar a sua capacidade “de se tornarem agentes de comunicação em cenários de crises. A medida está prevista no âmbito do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, conhecido pela sigla PTRR.
“Devo confessar que chegámos a ponderar a criação de um canal próprio”, afirmou, na altura o primeiro-ministro. No entanto, a intenção ficou pelo caminho por o Executivo concluir que “as emissoras de rádio têm potencial suficiente, o know-how e a sensibilização suficientes para poderem elas próprias serem hoje detentoras dessa capacidade”.
Recorde-se a Estrutura de Missão do PTRR vai ser liderada por Luís Leite Ramos, antigo deputado do PSD.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo apoia com 500 milhões de euros a reconstrução de equipamentos de rádios locais
{{ noCommentsLabel }}