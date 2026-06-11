Governo aprova investimento de 11 milhões de euros para renovar comunicação na PSP e GNR

O Governo aprovou hoje um investimento nas forças de segurança de 11 milhões de euros, destinados a renovar um total de 17 mil equipamentos de comunicações na PSP e GNR.

O anúncio foi feito hoje pelo ministro da presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Os novos equipamentos, rádios Tetra, servirão para substituir os atuais, para que PSP e GNR possam comunicar “incluído em momentos críticos de comunicações de emergência”, disse o ministro.