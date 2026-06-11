Segurança

Governo aprova investimento de 11 milhões de euros para renovar comunicação na PSP e GNR

  • Lusa
  • 18:29

Os novos equipamentos, rádios Tetra, servirão para substituir os atuais, para que PSP e GNR possam comunicar mesmo em comunicações de emergência.

O Governo aprovou hoje um investimento nas forças de segurança de 11 milhões de euros, destinados a renovar um total de 17 mil equipamentos de comunicações na PSP e GNR.

O anúncio foi feito hoje pelo ministro da presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Os novos equipamentos, rádios Tetra, servirão para substituir os atuais, para que PSP e GNR possam comunicar “incluído em momentos críticos de comunicações de emergência”, disse o ministro.

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