Governo aprova investimento de 11 milhões de euros para renovar comunicação na PSP e GNR
Os novos equipamentos, rádios Tetra, servirão para substituir os atuais, para que PSP e GNR possam comunicar mesmo em comunicações de emergência.
O Governo aprovou hoje um investimento nas forças de segurança de 11 milhões de euros, destinados a renovar um total de 17 mil equipamentos de comunicações na PSP e GNR.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.
Os novos equipamentos, rádios Tetra, servirão para substituir os atuais, para que PSP e GNR possam comunicar “incluído em momentos críticos de comunicações de emergência”, disse o ministro.
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