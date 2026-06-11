Governo mexe no IVA para combater “fraude expressiva” no setor dos combustíveis
Governo vai entregar no Parlamento proposta de lei de combate à fraude no setor dos combustíveis, que inclui uma alteração ao regime de liquidação do IVA.
O Governo aprovou esta quinta-feira uma mexida no código do IVA aplicado aos combustíveis, com o objetivo de combater a fraude “expressiva” nesta área. Entre as alterações inclui-se uma alteração ao regime de liquidação do IVA.
“O que faremos na proposta de Lei é alterar o Código do IVA e mudar vários aspetos do funcionamento do sistema petrolífero nacional, com o objetivo de fazer o combate a uma fraude que é expressiva“, anunciou o ministro dos Assuntos Parlamentares, António Leitão Amaro.
O governante falava em conferência de imprensa, após a reunião de Conselho de Ministros. Segundo Leitão Amaro, a proposta visa combater “um fenómeno importante com expressão financeira relevante” que é a “fraude no setor dos combustíveis”, pelo que as alterações incluem mudanças no regime de liquidação do IVA.
“Quando alguns não pagam impostos, a conta sobra para outros e isso é injusto”, sublinhou Leitão Amaro, que não adiantou mais detalhes sobre esta matéria.
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