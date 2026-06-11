Defesa

Governo reforça para 22 milhões verba para obras em infraestruturas NATO

A Base Aérea de Beja e o cais do Portinho da Costa, pertencente ao Depósito de Munições NATO de Lisboa, são as infraestruturas NATO no país alvo de intervenção.

O Governo reforçou em mais 4,7 milhões, para um total de 21,9 milhões, a verba para a execução de obras em infraestruturas da NATO em Portugal, nomeadamente na Base Aérea de Beja e no cais do Portinho da Costa, pertencente ao Depósito de Munições NATO de Lisboa, no âmbito do NATO Security Investment Programme.

“A resolução atualiza o montante global autorizado para cerca de 21,9 milhões de euros (mais 4,7 milhões de euros), refletindo o reforço de financiamento e a necessidade de trabalhos adicionais, em especial na reabilitação do cais do Portinho da Costa“, informa o comunicado do Conselho de Ministros.

“O diploma, estabelece ainda a repartição de encargos entre o financiamento da NATO e a componente nacional, assegurada por receitas próprias da Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional, sem impacto adicional no orçamento do Ministério da Defesa”, aponta o Executivo.

“As alterações visam garantir a conclusão das infraestruturas estratégicas, assegurando a sua plena operacionalidade”, justifica.

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Governo reforça para 22 milhões verba para obras em infraestruturas NATO

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