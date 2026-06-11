Ataque ao Irão

Direto Irão ataca bases dos EUA no Bahrein, Kuwait e Jordânia

  • ECO
  • 7:07

Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram múltiplos alvos no Irão, anunciou o Comando Central militar norte-americano. Trump diz que o Estreito de Ormuz está aberto. Barril de Brent está a subir.

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