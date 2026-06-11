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📹 Lagarde explica subida dos juros do BCE. Acompanhe em direto

  • ECO
  • 13:41

Presidente do BCE explica em direto a decisão de subir as taxas de juro. Christine Lagarde vai abordar ainda o impacto da guerra no Irão na Zona Euro. Acompanhe em direto.

Ao fim de um ano, o Banco Central Europeu (BCE) voltou a subir as taxas de juro para travar uma nova escalada da inflação na Zona Euro por causa da guerra no Irão. A presidente Christine Lagarde explica a decisão em direto e abordará ainda os impactos do conflito no Médio Oriente na economia. Acompanhe aqui em direto.

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