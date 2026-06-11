Mais de dez mil alojamentos locais encerrados pelos municípios

As autarquias portuguesas já cancelaram 10.324 registos de alojamento local (AL) no âmbito da revisão dos estabelecimentos considerados inativos, um processo que decorre desde o final do ano passado, avança o Diário de Notícias.

A Câmara Municipal de Lisboa foi a primeira a avançar, ao ordenar o cancelamento de 6.765 dos cerca de 19 mil estabelecimentos de alojamento local registados na cidade, por não terem apresentado o comprovativo do seguro de responsabilidade civil, o que representa cerca de 40% das unidades existentes na capital. Depois da autarquia liderada por Carlos Moedas, municípios como Porto, Lagoa e Lagos também avançaram com o cancelamento de registos de unidades sem atividade. Na segunda maior cidade do país já foi dada ordem de cancelamento a 1413 unidades, ou seja, cerca 12% do total do AL.

Estes cancelamentos já se refletem nos dados do Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL). Atualmente há 119.147 AL ativos no país, mas destes mais de 37 mil ainda não apresentaram o seguro obrigatório e correm o risco de ser cancelados, de acordo com os dados da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP). A expectativa da associação é a de que sejam ainda anuladas mais 30 mil licenças ‘fantasma’.