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Maria Cabral de Noronha integra equipa de Contencioso da JPAB

Antes de chegar à JPAB, Maria Cabral de Noronha foi advogada na Brochado Coelho e Associados, tendo iniciado a sua atividade profissional como associada na PRA – Raposo Sá Miranda & Associados.

A JPAB-José Pedro Aguiar-Branco Advogados acaba de reforçar a equipa de Contencioso, com a integração como associada sénior de Maria Cabral de Noronha. O novo elemento da JPAB transita da Brochado Coelho & Associados, onde era sócia.

Para Pedro Botelho Gomes, presidente do Conselho de Administração da JPAB, a contratação da Maria Cabral de Noronha insere-se “num reforço em curso da equipa de contencioso e permitirá alargar a capacidade de resposta da firma no âmbito das matérias de responsabilidade civil”.

“Sempre acreditamos que vale a pena juntar os melhores. Regozijamo-nos por integrar a Maria Cabral de Noronha como Associada Sénior na nossa equipa do contencioso. A Maria é reconhecida pelos seus pares pelo trabalho e especialização que vem desenvolvendo na área do direito dos seguros, com especial enfoque na responsabilidade civil profissional e automóvel” refere Pedro Botelho Gomes,

Antes de chegar à JPAB, Maria Cabral de Noronha foi advogada na Brochado Coelho e Associados, tendo iniciado a sua atividade profissional como associada na PRA – Raposo Sá Miranda & Associados.

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