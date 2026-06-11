Maria Cabral de Noronha integra equipa de Contencioso da JPAB
Antes de chegar à JPAB, Maria Cabral de Noronha foi advogada na Brochado Coelho e Associados, tendo iniciado a sua atividade profissional como associada na PRA – Raposo Sá Miranda & Associados.
A JPAB-José Pedro Aguiar-Branco Advogados acaba de reforçar a equipa de Contencioso, com a integração como associada sénior de Maria Cabral de Noronha. O novo elemento da JPAB transita da Brochado Coelho & Associados, onde era sócia.
Para Pedro Botelho Gomes, presidente do Conselho de Administração da JPAB, a contratação da Maria Cabral de Noronha insere-se “num reforço em curso da equipa de contencioso e permitirá alargar a capacidade de resposta da firma no âmbito das matérias de responsabilidade civil”.
“Sempre acreditamos que vale a pena juntar os melhores. Regozijamo-nos por integrar a Maria Cabral de Noronha como Associada Sénior na nossa equipa do contencioso. A Maria é reconhecida pelos seus pares pelo trabalho e especialização que vem desenvolvendo na área do direito dos seguros, com especial enfoque na responsabilidade civil profissional e automóvel” refere Pedro Botelho Gomes,
Antes de chegar à JPAB, Maria Cabral de Noronha foi advogada na Brochado Coelho e Associados, tendo iniciado a sua atividade profissional como associada na PRA – Raposo Sá Miranda & Associados.
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