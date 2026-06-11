Ministro da Defesa britânico demite-se alegando financiamento militar insuficiente
Healey mostrou-se frustrado porque o primeiro-ministro "tem sido incapaz, e o Ministério das Finanças tem-se mostrado relutante, em disponibilizar os recursos de que a nação necessita para defesa.
O ministro da Defesa britânico, John Healey, demitiu-se hoje em desacordo com o nível de financiamento proposto para investir nas forças militares e a indecisão do primeiro-ministro, Keir Starmer.
Numa carta que publicou na rede social X, o ministro afirma que “esta era para a Defesa exigia mais investimento através do Plano de investimento na Defesa”.
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Healey mostrou-se frustrado porque o primeiro-ministro “tem sido incapaz, e o Ministério das Finanças tem-se mostrado relutante, em disponibilizar os recursos de que a nação necessita para defender o país neste momento de ameaças crescentes”.
O valor para o Plano de investimento na Defesa “apresentado na íntegra pela primeira vez na tarde de segunda-feira desta semana”, criticou, “fica muito aquém do que é necessário para a defesa e para o país neste momento perigoso”.
“O apoio adicional é adiado, quando a pressão das operações e a necessidade imperativa de acelerar a prontidão para o combate se concentram nos primeiros dois anos, e sobe para apenas 2,68% do PIB em 2030, quando atingiremos 2,6% no próximo ano com o investimento que já estamos a fazer”, acrescentou.
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