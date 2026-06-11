NATO admite ataques russos a aliados a partir de 2029, diz chefe do Exército alemão

O chefe do Exército alemão, Christian Freuding, alertou que a Alemanha tem de se preparar para defender ataques russos em 2029, ou até mesmo antes, sublinhando que existe um amplo consenso na NATO de que a Rússia poderia atacar territórios de aliados antes do final da década.

“Temos que estar preparados… Devemos estar prontos para lutar. 2029 não é um prazo definido pela Alemanha. É um consenso da inteligência da NATO. Todos os 32 parceiros da NATO concordam que a Rússia pode ter a capacidade de invadir um país parceiro da NATO em 2029“, vincou o tenente-general Christian Freuding, na feira aeroespacial ILA, em Berlim, em declarações ao Politico.

Freuding alertou que a Rússia poderia agir contra a aliança militar ainda antes disso, numa altura em que o bloco europeu tem registado várias incursões de drones assim como de aviões russos no seu espaço aéreo, nomeadamente na região do Báltico.

“A velocidade é essencial agora. Como Exército alemão, devemos melhorar diariamente as nossas capacidades para o ‘combate desta noite’”, acrescentou ao Politico, referindo-se à transformação da Bundeswehr numa força de alta prontidão projetada para deter uma possível agressão russa.

A Alemanha é um dos países europeus que mais tem acelerado a produção de equipamento militar e o reforço da indústria de defesa, tendo aumentado de forma significativa o seu orçamento para a defesa.