Portugal é o oitavo país da UE com maior subida dos preços agrícolas no primeiro trimestre

Portugal é o oitavo país da União Europeia (UE) onde os preços dos produtos agrícolas mais aumentaram no primeiro trimestre de 2026, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Nos três primeiros meses do ano, o preço médio dos produtos agrícolas recuou 2,9% na União Europeia face ao mesmo período de 2025.

Entre janeiro e março deste ano, o preço dos produtos agrícolas baixaram em 19 países do bloco comunitário em comparação com o período homologo, com a Bélgica (-12,9%), a Alemanha (-11%) e a Lituânia (-10,8%) a registarem as descidas mais acentuadas.

Em sentido contrário, os preços subiram em oito países, com destaque para Malta (+14,8%), Croácia (+8,5%) e Finlândia (+5,5%). Portugal surge neste grupo, com um aumento de 3,73% no preço da produção agrícola.

Já os preços médios dos fatores de produção não relacionados com o investimento — como energia, fertilizantes e alimentação animal — caíram em 14 países da UE, com as maiores descidas a verificarem-se na Alemanha (-3,8%), Países Baixos (-3,4%), Chipre e Portugal (ambos -3,1%).

Nos restantes 13 Estados-membros registaram-se aumentos, liderados pela Lituânia (+16,8%), Roménia (+5%) e Irlanda (+3,6%).

Ao nível da UE, os preços do leite e dos cereais diminuíram 15,5% e 11,7%, respetivamente, no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2025, segundo o Eurostat.

Já entre os bens e serviços consumidos na agricultura, os preços médios dos fertilizantes e corretivos do solo aumentaram 6,6%, enquanto os alimentos para animais e a energia recuaram 4,9% e 0,6%, respetivamente.