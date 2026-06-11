Procura por ações da SpaceX supera quatro vezes a oferta

O mercado prepara-se para receber aquela que será, muito provavelmente, a maior estreia da história dos mercados financeiros. A SpaceX, empresa liderada por Elon Musk e que opera nos setores aeroespacial, de satélites e de inteligência artificial, regista uma procura que supera em mais de quatro vezes o número de ações disponíveis para venda, segundo fontes próximas do processo citadas pela Bloomberg.

Os bancos coordenadores do negócio encerraram na quarta-feira, após o fecho de Wall Street, o período de recolha de ordens junto de investidores institucionais. A oferta pública inicial foi fixada para esta quinta-feira, com as ações a começarem a ser negociadas na sexta-feira no Nasdaq também no Nasdaq Texas (uma extensão da conhecida bolsa de valores tecnológica norte-americana que permite às empresas com ligações ao Texas cotarem as suas ações num mercado local sem abdicarem da presença na bolsa principal) sob o símbolo SPCX.

A empresa irá colocar no mercado 555,6 milhões de ações a um preço fixo de 135 dólares, que lhe permitirá captar cerca de 75 mil milhões de dólares e atingir uma avaliação de aproximadamente 1,8 biliões de dólares.

Com estes números, a SpaceX vai destronar a Saudi Aramco como a maior Oferta Pública Inicial (OPI) de sempre. A petrolífera saudita, que detém este título, arrecadou 29,4 mil milhões de dólares na sua estreia em bolsa em 2019, um recorde que resistiu quase seis anos.

A operação está a ser liderada por um consórcio de cinco grandes bancos de investimento — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase –, com a participação de outras 18 instituições financeiras.

O contexto em torno desta estreia bolsista é particularmente relevante para o setor tecnológico. A OpenAI, cujos modelos de inteligência artificial concorrem diretamente com os do xAI (o braço de IA da Spacex) apresentou confidencialmente o seu pedido de admissão à bolsa na segunda-feira.

A Anthropic tinha feito o mesmo na semana anterior. Juntas, as três empresas poderão acrescentar 3,12 biliões de euros em capitalização bolsista às praças norte-americanas, de acordo com cálculos da Bloomberg.