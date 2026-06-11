Projeto do TGV em Gaia deve evitar “expropriação de empresas”

A Associação das Empresas da Zona Industrial de São Caetano elogiou a decisão de repor a estação de alta velocidade em Santo Ovídio, mas alerta que os problemas que afetam a zona empresarial “estão longe de estar resolvidos”.

Num comunicado divulgado a propósito da consulta pública do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), que decorre até 29 de junho, a associação liderada pelo CEO da Arcádia afirma que a reposição da estação de Gaia em Santo Ovídio “é um desenvolvimento positivo e confirma que as preocupações levantadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pelas populações e pelas empresas tinham fundamento”.

Ainda assim, sublinha que, “para a Zona Industrial de São Caetano e dos Terços, o problema está longe de estar resolvido”, uma vez que o novo RECAPE continua a prever a afetação de várias empresas e pavilhões industriais, apesar de, no estudo prévio, estas áreas estarem protegidas por uma solução em túnel.

“Aliás, os próprios documentos agora colocados em consulta pública mostram que o túnel de Gaia foi reduzido de cerca de 4,7 quilómetros previstos no estudo prévio para cerca de 3,4 quilómetros no atual projeto de execução, passando a iniciar-se apenas a norte da Zona Industrial de São Caetano”, detalha.

Segundo a estrutura empresarial, o próprio RECAPE explica que esta opção resulta “da reformulação da estratégia de túneis adotada pelo consórcio, privilegiando túneis monotubo mais curtos em detrimento de soluções mais extensas e dispendiosas”.

“Estamos a falar de empresas instaladas há décadas, postos de trabalho e atividade económica relevante para Gaia. A reposição de Santo Ovídio foi uma correção importante, mas as zonas de São Caetano e Terços continuam a exigir uma solução justa. Associação das Empresas da Zona Industrial de São Caetano

A associação garante que continuará “a analisar tecnicamente o projeto e a dialogar de forma construtiva com o consórcio e com as entidades públicas”, mas defende que “todas as alternativas devem ser seriamente estudadas antes de se concluir que a expropriação de empresas é inevitável”.

“Estamos a falar de empresas instaladas há décadas, postos de trabalho e atividade económica relevante para Gaia”, lê-se no comunicado. “A reposição de Santo Ovídio foi uma correção importante, mas as zonas de São Caetano e Terços continuam a exigir uma solução justa”, conclui.