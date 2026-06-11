Renault e Mercedes-Benz investem no setor de defesa europeu

O setor de defesa está a atrair a atenção de empresas da indústria automóvel, com a Renault e a alemã Mercedes a anunciaram projetos e parcerias vocacionadas para este setor. A Renault vai investir na produção de drones militares para a França, enquanto a Mercedes anunciou uma parceria com a Tytan Technologies para produzir veículos antidrone.

O grupo Renault tem discutido parcerias com fabricantes de armas e veículos blindados depois do Ministério das Forças Armadas francês ter apelado à fabricante de automóveis, e a outras empresas industriais, que apoiassem a produção de drones do país.

Fontes ouvidas pelo Financial Times adiantaram que a empresa francesa está empenhada em preservar a sua identidade automóvel voltado para consumo comercial. A Renault, que tem o Estado francês como um dos principais acionistas, tem sido conservadora em relação à produção militar ao estabelecer um limite informal de 5% nas vendas, procurando garantir que a empresa não viola as diretrizes ambientais, sociais e de governança (ESG) dos investidores em relação a empréstimos, segundo afirmou uma pessoa familiarizada com assunto ao jornal britânico.

Em janeiro, a Renault firmou um acordo com a empresa de defesa Turgis Gaillard para criar uma indústria francesa de drones militares, através das suas fábricas de Le Mans e Cléon, num contrato potencial de mil milhões de euros ao longo de dez anos.

Mercedes firma parceria com empresa de defesa alemã

A Mercedes-Benz anunciou que firmou uma parceria com a empresa de tecnologia de defesa alemã Tytan Technologies para produzir veículos antidrone, tornando-se a mais recente fabricante de automóveis a unir forças com a indústria de defesa.

A empresa automóvel vai concentrar os seus esforços em “plataformas veiculares para defesa contra drones e missões de proteção de pessoas e infraestrutura crítica”, baseadas nos modelos Classe G e Sprinter, de acordo com um comunicado citado pela CNBC.

A Mercedes assinou um memorando de entendimento na ILA 2026, a Exposição Aeroespacial Internacional, pelo qual produzirá veículos para um sistema móvel de defesa aérea destinado a atingir pequenos drones em conjunto com a empresa alemã que desenvolve sistemas de defesa aérea com inteligência artificial, Tytan Technologies.

Para facilitar a criação deste tipo de parcerias, o Ministério da Defesa da Alemanha lançou uma plataforma de conexão que “reúne empresas de defesa consolidadas com startups e empresas do setor civil”, referiu um porta-voz do ministério alemão à CNBC.