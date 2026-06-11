“Segura-te ao que Importa”. Generali Tranquilidade ‘convoca’ Bruno Fernandes para campanha do Mundial

O mote "tem potencial para continuar para lá deste momento desportivo, evoluindo como um território próprio da marca", antevê Maria João Silva, chief marketing officer da Generali Tranquilidade.

A Generali Tranquilidade, naming sponsor da Taça de Portugal e seguradora oficial das Seleções Nacionais, celebra o Mundial de 2026 com o mote “Segura-te ao que importa”. A campanha multimeios arrancou na segunda-feira, 8 de junho, e está presente em televisão, rádio, digital, exterior e redes sociais, sendo “uma das maiores de sempre” da marca.

“Queríamos estar presentes num dos momentos de maior mobilização emocional do ano com uma campanha forte, distintiva e coerente com o posicionamento da marca“, explica Maria João Silva, chief marketing officer da Generali Tranquilidade, em declarações ao +M, sobre o investimento. Para tal, em vez de uma “campanha típica de apoio à Seleção”, a marca optou por criar “uma narrativa mais humana do que épica”.

O filme foca-se na emoção vivida antes do momento decisivo — a tensão e a expectativa — explorando a ideia de ‘segurar’ “o cachecol, os amigos, a respiração ou as pequenas superstições”. Como nota a responsável, estes gestos expressam “nervosismo, esperança, alegria e união”, criando “um duplo significado muito forte entre ‘segura-te’ enquanto apoio emocional e enquanto fator de proteção”, que é o território que a seguradora pretende afirmar.

O conceito traduz “um comportamento muito humano e universal”, partindo da premissa de que, “quando algo é mesmo importante, agarramo-nos ao que nos dá segurança e seguramos com toda a força“. A ideia apoia-se na “capacidade única” de o futebol unir os portugueses em torno de emoções, rituais e memórias comuns, o que “encaixa absolutamente” na missão da marca: “proteger tudo o que realmente importa na vida das pessoas“.

Foi também com este enquadramento que surgiu a ‘convocação’ de Bruno Fernandes para protagonista, por “ser uma figura muito reconhecida e acarinhada pelos portugueses e por representar talento, resiliência e autenticidade“, aponta Maria João Silva.

Num momento em que várias marcas procuram entrar na conversa cultural do Mundial, a responsável acredita que “ainda existe espaço para campanhas que consigam criar uma ligação genuína”. A “abordagem mais contida, mais observacional e mais humana” procura uma aproximação à forma real como os portugueses vivem os jogos.

O objetivo vai além da notoriedade imediata e passa por “reforçar a relevância emocional da Generali Tranquilidade e consolidar o nosso posicionamento enquanto parceiro de confiança”. O mote adotado, conclui, “tem potencial para continuar para lá deste momento desportivo, evoluindo como um território próprio da marca sempre que quisermos afirmar o nosso papel enquanto especialistas de proteção”.

A campanha conta com criatividade da VML, planeamento de meios da Dentsu e produção do filme por parte da Garage. Integra ainda uma componente de ativação comercial ligada ao seguro de saúde e a um concurso na app com prémios diários, que culminam com uma viagem dupla ao Mundial.