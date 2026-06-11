Shortlist: do Mundial 2026 aos Santos Populares

Jantares de Santos Populares em Lisboa e no Algarve, o maior torneio de futebol do mundo, uma exposição de relógios únicos e uma coleção de porcelana portuguesa com um toque britânico.

A Shortlist desta semana organiza-se viaja por todo o território nacional. Restaurantes e gastronomia em Lisboa e Cascais; hotéis e experiências de hospitalidade entre a capital, o Algarve e o Douro, um importante arquivo de relógios e um piscar de olhos à competição mundial que arranca esta quinta-feira e promete colar os portugueses aos ecrãs: o Mundial de 2026.

1. Santo António visto do topo do Altis Avenida

O Rossio Gastrobar, no topo do Altis Avenida Hotel, junto ao Rossio, volta a celebrar os Santos Populares a partir de uma das vistas mais reconhecíveis sobre a Baixa de Lisboa. Esta é a 4.ª edição de Santos Populares Vistos de Cima, acontece esta sexta-feira, na véspera de Santo António, o dia mais movimentado do ano na cidade de Lisboa, com um jantar especial em formato de takeover gastronómico. João Correia, o chef executivo da casa, convida Gonçalo Rodrigues, chef executivo do Aladin Grill, restaurante recomendado pelo Guia Michelin, no Algarve, para uma jornada de sabores portugueses (e não só). O menu uma bola de berlim com sardinha e pimentos, como snack; uma bowl de gamba da costa, amêndoa, manga e agrião, como entrada; o peixe do dia com xerém de tomate e molho de caldeirada, como prato principal. A carta habitual do Rossio Gastrobar mantém-se disponível durante a noite.

2. Santos Populares ao Algarve

O Vila Vita Parc assinala o Dia de Santo António com um jantar especial ao ar livre, marcado para 13 de junho, no restaurante Adega, na Piazzeta do resort algarvio. A partir das 18h00, a Piazzeta será transformada num arraial, com manjericos, lanternas, bandeirolas coloridas, toalhas de padrões vivos e iluminação cénica. A festa contará ainda com música ao vivo, num registo pensado para evocar o ambiente dos bairros lisboetas na noite de Santo António. Como não podia deixar de ser, o menu inclui sardinhas assadas na brasa, chouriço assado do Zambujal com medronho, picadinho de novilho com pickles caseiros e pão grelhado. Entre os pratos preparados no forno a lenha, bacalhau à Zé do Pipo e a barriga de leitão crocante. A experiência será complementada por cocktails inspirados nas festividades, vinhos servidos em grandes formatos e gelados artesanais Gelato Mio.

3. Palácio Chiado celebra 10 anos com pratos emblemáticos



O Palácio Chiado assinala uma década de vida com o regresso à carta das dez entradas e dos dez pratos principais que mais marcaram os menus do espaço lisboeta. Ao longo do ano, o chef André Pinto revisita diferentes momentos da história gastronómica do edifício pombalino, recuperando receitas e ingredientes associados às várias fases do restaurante. Este mês as propostas centram-se nos crustáceos e, em particular, no carabineiro. A refeição pode começar com ovos rotos de camarão com molho de carabineiro, acompanhados por ovos de codorniz, cebola frita e coentros e continuar com um arroz cremoso de carabineiro, servido com ervas, citrinos e casca crocante. O Palácio do Chiado, no centro de Lisboa, está aberto diariamente.

4. Scalpers cria camisolas de inspiração retro para o Mundial

A Scalpers apresentou uma coleção cápsula de camisolas criada a propósito do Mundial 2026, cruzando referências ao futebol, à moda e à cultura visual dos grandes torneios internacionais. Retro, mas contemporânea, esta cápsula é composta por quatro modelos, cada um associado a uma expressão ligada ao imaginário futebolístico de um país. “Tiki-Taka” remete para Espanha, “A Vitória é Nossa” para Portugal, “Scaloneta Mode On” para a Argentina e “Tricolor Imparable” para o México. Cada peça procura representar uma forma de viver o jogo e uma identidade coletiva, diz a marca. As camisolas são confecionadas em tecidos leves, respiráveis e confortáveis e incorporam o número 07, referência ao ano de fundação da Scalpers, criada em Espanha em 2007 (e o número de Cristiano Ronaldo). Estão disponíveis por 65,99 euros e a coleção pretende acompanhar o calendário desportivo.

5. Lido desenha fatos de banho com sotaque veneziano

A Lido nasceu no Lido de Veneza, ilha que dá nome à marca, centrada em swimwear e peças de férias de linguagem minimalista. Fundada em 2017 por Daria Stankiewicz, a marca mantém-se independente e é dirigida por uma pequena equipa instalada na lagoa veneziana. A sua estética combina silhuetas clássicas, tecidos técnicos e cortes contemporâneos, numa leitura italiana do guarda-roupa de verão. Cada peça de swimwear, garantem, é desenhada e produzida no norte de Itália por artesãos especializados, com materiais de secagem rápida e uma construção pensada para conferir leveza e liberdade de movimentos. A coleção está disponível online e em pontos de venda selecionados.



6. Vista Alegre e Liberty levam os arquivos têxteis para a mesa

A Vista Alegre e a Liberty apresentaram Lotus, uma nova coleção de mesa que cruza porcelana portuguesa com o património visual da casa londrina. Lançada em junho, a linha parte do arquivo de padrões, estampados e têxteis da Liberty. Assente numa estética de inspiração Japonaiserie, com flores de lótus, folhas e cápsulas de sementes representadas em movimento, o desenho procura criar uma composição contemporânea. Esta linha inclui pratos de apresentação, pratos rasos, pratos de sopa, pratos de sobremesa, pratos de pão, tigelas, travessas e serviços de chá e café. Este projeto resulta de um trabalho conjunto entre as equipas de design da Vista Alegre e o arquivo de mais de 60 mil livros de padrões, pinturas e desenhos da Liberty, preservado no seu edifício em Londres desde 1880. A nova coleção está disponível nas lojas Vista Alegre e também no site da marca.

7. Vacheron Constantin traz relógios de coleção à Avenida da Liberdade

A Vacheron Constantin apresenta em Lisboa Explore All Ways Possible, uma exposição dedicada à relação da maison suíça com a exploração geográfica, cultural e técnica. Patente até ao final de junho na boutique da marca na Avenida da Liberdade, a mostra reúne peças do acervo da casa fundada em 1755. Segundo a Vacheron Constantin, a mostra procura demonstrar como a descoberta de novos territórios, o contacto com diferentes culturas e a investigação artística moldaram a sua abordagem à relojoaria. Entre as peças em exposição estão modelos históricos como um relógio de pulso de 1950 com mostrador em esmalte cloisonné representando uma caravela no mar, um relógio de bolso ultraplano “Disco Volante” de 1959, um relógio-pendente art déco de 1925 com coral, madrepérola, esmalte e diamantes, e um relógio secreto de 1964 construído a partir de uma moeda americana de 20 dólares de 1880.

8. Matisse e Yves Saint Laurent em diálogo no Musée Matisse de Nice

O Musée Matisse Nice e o Musée Yves Saint Laurent Paris apresentam uma exposição dedicada ao diálogo entre Henri Matisse e Yves Saint Laurent, dois criadores que marcaram o século XX a partir de linguagens distintas. Com curadoria de Serena Bucalo-Mussely e Aymeric Jeudy, a mostra propõe uma leitura cruzada entre pintura, moda, desenho, têxtil e arquivo. Henri Matisse – Yves Saint Laurent: Beauty, Fashion and Happiness parte da proximidade conceptual entre os dois autores, que nunca se conheceram, mas partilharam uma mesma atenção à linha, à cor, ao padrão e ao volume. A exposição reúne 160 obras, entre peças de alta-costura, trajes tradicionais, pinturas, desenhos, tecidos, acessórios e documentos de arquivo, e pode ser vista até 28 de setembro.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.