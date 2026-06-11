Stoneweg impulsiona uma nova fase de crescimento no 22@ de Barcelona

A Stoneweg, em parceria com a Nova Providence Capital, irá desenvolver um novo projeto de escritórios de categoria Triple AAA, com um valor de mais de 50 milhões de euros em GAV, no distrito 22@ de Barcelona. A operação representa o primeiro investimento em escritórios realizado pela Stoneweg em Espanha desde a integração da Cromwell Property Group Europe no grupo, reforçando assim o seu posicionamento num dos mercados de escritórios mais dinâmicos e com melhores perspetivas de crescimento do continente.

A operação, que já conta com experiência no 22@ com 200 mil metros quadrados, responde a uma estratégia de investimento que procura antecipar-se ao próximo ciclo de crescimento do mercado de escritórios em Barcelona. A abordagem replica a visão aplicada pela Stoneweg em 2016, com o desenvolvimento do Luxa, um dos projetos de referência do 22@, que posteriormente foi ocupado por empresas como a WeWork e a Amazon. No entanto, desde 2017, após o seu último investimento em capital próprio, a Stoneweg tem-se mantido ativa na zona, adotando uma abordagem diferente, inclinando-se para o lado da dívida devido ao forte aumento de preços que o setor registou.

O novo ativo da empresa ficará localizado no distrito 22@, que concentra aproximadamente 50% do total de contratos de escritórios em Barcelona e se consolidou como um dos principais pólos tecnológicos e de inovação do sul da Europa. Neste contexto, a Stoneweg prevê uma redução progressiva da disponibilidade de ativos de classe A nos próximos anos, à medida que a procura continua a absorver o stock existente. Esta dinâmica poderá resultar num mercado claramente favorável aos proprietários, impulsionando o crescimento das rendas.

A decisão de investimento baseia-se numa combinação de fatores que reforçam o potencial de crescimento do mercado de escritórios de qualidade em Barcelona, tais como a disponibilidade praticamente inexistente de espaços de primeira linha, com uma taxa de desocupação no distrito central de negócios (CBD) inferior a 3%; a forte procura estrutural no distrito 22@ por parte de empresas tecnológicas, multinacionais e empresas baseadas no conhecimento; e o crescimento das rendas e a compressão dos rendimentos, atualmente situados abaixo dos 5% para ativos de primeira linha.

Além disso, iniciativas públicas como o Plano Barcelona Impulsa 2035 contribuem para reforçar o posicionamento da cidade como centro empresarial, tecnológico e de inovação a longo prazo. Por outro lado, no que diz respeito aos prazos de desenvolvimento, o terreno já possui classificação para uso terciário, o plano de urbanização está aprovado e o pedido de licença de construção já foi apresentado.

O projeto, situado na Rua Bolívia, prevê o desenvolvimento de um edifício de escritórios de última geração, concebido para responder às novas exigências dos utilizadores corporativos, integrando critérios de sustentabilidade, eficiência e flexibilidade. Entre as suas principais características destacam-se: um total de mais de 18 500 metros quadrados; sete pisos acima do nível do solo; dois pisos de estacionamento; e especificações Triple AAA, com elevados padrões de eficiência energética, bem-estar e experiência do utilizador.

A estratégia da Stoneweg para este projeto articula-se em três fases: o desenvolvimento de um ativo icónico no 22@, a captação de inquilinos corporativos de primeiro nível através de contratos de longa duração e, finalmente, a alienação do ativo uma vez estabilizado. Com esta operação, a Stoneweg afirmou que reafirma a sua capacidade de identificar tendências estruturais e gerar valor através de projetos imobiliários de alta qualidade em mercados urbanos com sólidos fundamentos de crescimento. Além disso, reforça a sua aposta em Barcelona, um mercado estratégico onde já conta com uma presença consolidada nos segmentos logístico, residencial e hoteleiro e onde, através da sua divisão Experiences, desenvolve projetos emblemáticos como o Museu Carmen Thyssen ou a fábrica Godó e Trias.

“Estamos num ponto de inflexão muito semelhante ao que vivemos no ciclo de 2016–2019. A combinação de uma oferta limitada, escassez de obras novas e uma procura crescente por espaços de alta qualidade gera uma oportunidade única para desenvolver produtos diferenciados em localizações estratégicas“, afirmou Jaume Sabater, fundador da Stoneweg e CEO do Grupo SWI.