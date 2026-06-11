Transportes da região do Porto disponíveis em tempo real no Google Maps

Os utilizadores dos transportes rodoviários da Área Metropolitana do Porto (AMP), incluindo a rede de autocarros Unir e operação da STCP, já podem consultar, em tempo real, a localização dos veículos e os tempos estimados de passagem nas paragens através da aplicação

Google Maps.

Esta aposta digital da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) visa simplificar o acesso à mobilidade e otimizar a informação a disponibilizar aos passageiros. “A transformação digital é um eixo estratégico da atuação da TMP, estando ao serviço de uma melhor experiência de mobilidade e de uma maior integração do sistema metropolitano de transportes.

Esta medida surge no seguimento da estratégia de modernização e digitalização da TMP com vista a criar soluções digitais capazes de simplificar o acesso à mobilidade e melhorar a informação aos passageiros.

“Ao disponibilizarmos informação em tempo real nas plataformas digitais mais utilizadas pelos cidadãos, conseguimos tornar o transporte público mais próximo, acessível e previsível para atuais e potenciais utilizadores do transporte público”, enfatiza Nuno Neves de Sousa.

Esta tem sido, aliás, nota, uma das prioridades da instituição, nomeadamente através de projetos como a aplicação Anda, que foi “distinguida recentemente com o Prémio Portugal Smart Cities – António Almeida Henriques 2026, na categoria “Mobilidade Sustentável e Inteligente”.

A TMP foi criada em janeiro de 2025 e gere a rede de transportes metropolitanos Unir e o sistema de bilhética Andante.