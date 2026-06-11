Tribunal de Londres dá aval à ação da Allianz contra ativistas pró-palestina

Após a seguradora alemã Allianz avançar com uma ação cível contra seis ativistas pró-Palestina, o tribunal deu o seu aval para o processo avançar.

De acordo com o jornal Insurance Business Magazine, o juiz Alan Johns, do Tribunal da Comarca do Centro de Londres, decidiu esta segunda-feira que a seguradora alemã podia prosseguir com a ação cível, rejeitando o pedido dos ativistas para adiar o processo até à conclusão dos julgamentos criminais.

Como ECOseguros já tinha noticiado, a Allianz decidiu em maio colocar uma ação cível contra seis ativistas pró-Palestina alegadamente ligados ao movimento Palestine Action. A seguradora reclama quase 300 mil libras em indemnizações por danos causados em protestos realizados em dois escritórios da companhia no Reino Unido.

Os ativistas realizaram protestos distintos em escritórios da Allianz em Guildford e Londres, em 2024 e 2025. O grupo ocupou as instalações e espalhou tinta vermelha solúvel em água pelas paredes, causando, segundo a Allianz, mais de 79 mil libras em danos. Os ativistas terão ainda exibido faixas a exigir que a seguradora terminasse os contratos de seguros com a subsidiária britânica da Elbit Systems, uma empresa israelita de armamento que fornece cerca de 85% dos drones utilizados pelas forças armadas israelitas.

O processo decorre em paralelo com os procedimentos criminais já em curso contra o mesmo grupo.