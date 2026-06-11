Turismo de Portugal entra em campo com “11 titular” para atrair turistas

“It’s Portugal Time”. É este o nome da campanha com a qual o Turismo de Portugal quer entrar em campo no Mundial 2026 já a 17 de junho. Direcionada para sete mercados (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França), a campanha que junta o Turismo de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol apresenta os 11 titulares com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.

“Esta campanha internacional convida os viajantes a conhecer o “11 inicial” de Portugal, que, neste caso, corresponde aos melhores ativos turísticos do país”, adianta um comunicado divulgado esta quinta-feira.

Ligando-se ao calendário desportivo, nos dias de jogo da seleção nacional, quando for divulgado o 11 inicial da equipa das Quinas, é também revelado nos canais digitais do Visit Portugal o seu 11 titular, com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.

“A participação de Portugal no Mundial é uma excelente oportunidade para reforçar o posicionamento de Portugal, como destino vibrante, autêntico, contemporâneo e capaz de proporcionar experiências memoráveis. É também o momento ideal para promover Portugal como anfitrião do Mundial em 2030”, afirma o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.

“A emoção e a paixão do jogo e das viagens estão também patentes nas iniciativas que se realizam com a Time Out e em particular na programação da Portugal House em Nova Iorque”, refere o mesmo comunicado.

Segundo explica o Turismo de Portugal, a parceria com a Time Out Internacional é destinada a amplificar a presença de Portugal nos principais mercados internacionais através de conteúdos editoriais, experiências de marca e ativações digitais. “Trata-se de uma estratégia de comunicação integrada que combina storytelling, gastronomia, cultura e lifestyle, com especial enfoque nos Estados Unidos, Canadá e México — países anfitriões do Mundial FIFA 2026″.

Já a Portugal House será o epicentro da promoção de Portugal no Mundial 2026 e faz parte de uma parceria estratégica entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Turismo de Portugal. Trata-se de um espaço destinado a mostrar e experimentar o país que está por detrás da Seleção Nacional e mobiliza outras entidades como a TAP, a ViniPortugal, as Agências Regionais de Promoção Turística, mas também empresas, operadores turísticos, chefs e artistas.

Segundo o comunicado, “estará instalada no rooftop da Time Out Market, em Brooklyn, e terá um programa diversificado durante os 40 dias de duração do Mundial, de 10 de junho a 18 de julho, no qual se incluem ações destinadas a operadores turísticos, à imprensa e ao público em geral”.