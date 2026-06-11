Mundial 2026

Turismo de Portugal entra em campo com “11 titular” para atrair turistas

Nos dias de jogos de Portugal no Mundial vai ser revelado nos canais digitais do Visit Portugal o seu "11 titular", com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.

“It’s Portugal Time”. É este o nome da campanha com a qual o Turismo de Portugal quer entrar em campo no Mundial 2026 já a 17 de junho. Direcionada para sete mercados (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França), a campanha que junta o Turismo de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol apresenta os 11 titulares com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.

“Esta campanha internacional convida os viajantes a conhecer o “11 inicial” de Portugal, que, neste caso, corresponde aos melhores ativos turísticos do país”, adianta um comunicado divulgado esta quinta-feira.

Ligando-se ao calendário desportivo, nos dias de jogo da seleção nacional, quando for divulgado o 11 inicial da equipa das Quinas, é também revelado nos canais digitais do Visit Portugal o seu 11 titular, com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.

“A participação de Portugal no Mundial é uma excelente oportunidade para reforçar o posicionamento de Portugal, como destino vibrante, autêntico, contemporâneo e capaz de proporcionar experiências memoráveis. É também o momento ideal para promover Portugal como anfitrião do Mundial em 2030”, afirma o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.

“A emoção e a paixão do jogo e das viagens estão também patentes nas iniciativas que se realizam com a Time Out e em particular na programação da Portugal House em Nova Iorque”, refere o mesmo comunicado.

Segundo explica o Turismo de Portugal, a parceria com a Time Out Internacional é destinada a amplificar a presença de Portugal nos principais mercados internacionais através de conteúdos editoriais, experiências de marca e ativações digitais. “Trata-se de uma estratégia de comunicação integrada que combina storytelling, gastronomia, cultura e lifestyle, com especial enfoque nos Estados Unidos, Canadá e México — países anfitriões do Mundial FIFA 2026″.

Já a Portugal House será o epicentro da promoção de Portugal no Mundial 2026 e faz parte de uma parceria estratégica entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Turismo de Portugal. Trata-se de um espaço destinado a mostrar e experimentar o país que está por detrás da Seleção Nacional e mobiliza outras entidades como a TAP, a ViniPortugal, as Agências Regionais de Promoção Turística, mas também empresas, operadores turísticos, chefs e artistas.

Segundo o comunicado, “estará instalada no rooftop da Time Out Market, em Brooklyn, e terá um programa diversificado durante os 40 dias de duração do Mundial, de 10 de junho a 18 de julho, no qual se incluem ações destinadas a operadores turísticos, à imprensa e ao público em geral”.

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