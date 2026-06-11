Turismo de Portugal entra em campo com “11 titular” para atrair turistas
Nos dias de jogos de Portugal no Mundial vai ser revelado nos canais digitais do Visit Portugal o seu "11 titular", com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.
“It’s Portugal Time”. É este o nome da campanha com a qual o Turismo de Portugal quer entrar em campo no Mundial 2026 já a 17 de junho. Direcionada para sete mercados (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França), a campanha que junta o Turismo de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol apresenta os 11 titulares com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.
“Esta campanha internacional convida os viajantes a conhecer o “11 inicial” de Portugal, que, neste caso, corresponde aos melhores ativos turísticos do país”, adianta um comunicado divulgado esta quinta-feira.
Ligando-se ao calendário desportivo, nos dias de jogo da seleção nacional, quando for divulgado o 11 inicial da equipa das Quinas, é também revelado nos canais digitais do Visit Portugal o seu 11 titular, com estrelas da gastronomia, da natureza, das ondas e do património.
“A participação de Portugal no Mundial é uma excelente oportunidade para reforçar o posicionamento de Portugal, como destino vibrante, autêntico, contemporâneo e capaz de proporcionar experiências memoráveis. É também o momento ideal para promover Portugal como anfitrião do Mundial em 2030”, afirma o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.
“A emoção e a paixão do jogo e das viagens estão também patentes nas iniciativas que se realizam com a Time Out e em particular na programação da Portugal House em Nova Iorque”, refere o mesmo comunicado.
Segundo explica o Turismo de Portugal, a parceria com a Time Out Internacional é destinada a amplificar a presença de Portugal nos principais mercados internacionais através de conteúdos editoriais, experiências de marca e ativações digitais. “Trata-se de uma estratégia de comunicação integrada que combina storytelling, gastronomia, cultura e lifestyle, com especial enfoque nos Estados Unidos, Canadá e México — países anfitriões do Mundial FIFA 2026″.
Já a Portugal House será o epicentro da promoção de Portugal no Mundial 2026 e faz parte de uma parceria estratégica entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Turismo de Portugal. Trata-se de um espaço destinado a mostrar e experimentar o país que está por detrás da Seleção Nacional e mobiliza outras entidades como a TAP, a ViniPortugal, as Agências Regionais de Promoção Turística, mas também empresas, operadores turísticos, chefs e artistas.
Segundo o comunicado, “estará instalada no rooftop da Time Out Market, em Brooklyn, e terá um programa diversificado durante os 40 dias de duração do Mundial, de 10 de junho a 18 de julho, no qual se incluem ações destinadas a operadores turísticos, à imprensa e ao público em geral”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Turismo de Portugal entra em campo com “11 titular” para atrair turistas
{{ noCommentsLabel }}