Veja aqui o calendário completo da fase de grupos do Mundial 2026 (e onde pode ver os jogos)

O Mundial de Futebol da FIFA 2026 arranca oficialmente a 11 de junho, com o jogo que coloca o México em confronto com a África do Sul às 20h (Portugal Continental). Só na fase de grupos são 48 equipas, distribuídas em 12 grupos de quatro equipas, a disputar por um lugar entre as 32 equipas que transitam para os 16 avos de final — número de equipas que a competição antes possuía.

O calendário arrasta-se nesta fase até 28 de junho (em Portugal Continental) e os jogos dividem-se por 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos da América (EUA), Canadá e México. Portugal arranca a sua jornada no campeonato a 17 de junho, numa partida contra a República Democrática do Congo às 18h (Portugal Continental).

Confira a lista completa de jogos na fase de grupos



























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