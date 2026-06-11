Veja aqui o calendário completo da fase de grupos do Mundial 2026 (e onde pode ver os jogos)
Só na fase de grupos há 48 equipas, distribuídas por 12 grupos. Até 28 de junho, os jogos dividem-se por 16 cidades nos EUA, Canadá e México. Confira todos os jogos e as transmissões televisivas.
O Mundial de Futebol da FIFA 2026 arranca oficialmente a 11 de junho, com o jogo que coloca o México em confronto com a África do Sul às 20h (Portugal Continental). Só na fase de grupos são 48 equipas, distribuídas em 12 grupos de quatro equipas, a disputar por um lugar entre as 32 equipas que transitam para os 16 avos de final — número de equipas que a competição antes possuía.
O calendário arrasta-se nesta fase até 28 de junho (em Portugal Continental) e os jogos dividem-se por 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos da América (EUA), Canadá e México. Portugal arranca a sua jornada no campeonato a 17 de junho, numa partida contra a República Democrática do Congo às 18h (Portugal Continental).
Confira a lista completa de jogos na fase de grupos
Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Veja aqui o calendário completo da fase de grupos do Mundial 2026 (e onde pode ver os jogos)
{{ noCommentsLabel }}