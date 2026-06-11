Educação

Veja o calendário dos regimes especiais de acesso ao ensino superior para o próximo ano letivo

A apresentação das candidaturas no âmbito dos regimes especiais decorre entre 3 e 10 de agosto. Conheça o calendário de ações dos regimes especiais de acesso e ingresso no ensino superior.

O Governo aprovou o calendário de ações dos regimes especiais de acesso e ingresso no ensino superior para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2026-2027.

De acordo com um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República, a apresentação das candidaturas no âmbito dos regimes especiais decorre entre 3 e 10 de agosto.

No dia 10 de setembro serão divulgados os resultados das candidaturas e disponibilizadas às instituições de ensino superior, por via eletrónica, as listas de colocação.

Entre 11 e 18 de setembro decorre o período de matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados. No despacho lê-se que os colocados através dos regimes especiais podem efetuar a matrícula até 31 de dezembro de 2026.

Nesse mesmo período (11 a 18 de setembro) decorre também a apresentação de reclamações aos resultados das candidaturas. A decisão sobre as reclamações será publicada a 8 de outubro.

Também a 8 de outubro será publicada a decisão das reclamações e disponibilizada, por via eletrónica, às instituições de ensino superior as listas de colocação após a apreciação das reclamações.

Entre 9 e 16 de outubro decorre o período de matrícula e inscrição dos candidatos colocados após deferimento das reclamações.

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