⛽Gasóleo desce para a semana, mas gasolina sobe

Os preços dos combustíveis vão ter novamente um comportamento diferenciado na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer três cêntimos e a gasolina deverá subir meio cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas, para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana.

Esta semana, o gasóleo subiu 1,1 cêntimos e a gasolina desceu 1,9 cêntimos, um comportamento ligeiramente diferente do antecipado pelo mercado, que apontava para uma subida de quatro cêntimos do gasóleo e uma descida de um cêntimo da gasolina. No entanto, é preciso ter em conta os descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina de “51,45 euros e de 41,97 euros por 1000 litros, respetivamente”, ou seja, uma subida de 0,7 cêntimos no diesel, e uma descida marginal de 0,02 cêntimos na gasolina.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 4,31%, para 86,47 dólares por barril, e caminham para uma perda semanal de 7,29%, depois da subida de 1,13% na semana anterior. A cotação tem vindo a cair fortemente ao longo da manhã, mas pode não chegar para superar a queda semanal de 11,1% de há duas semanas (a primeira em três semanas).

A queda do petróleo do Mar do Norte é justificada pelo renovado otimismo dos investidores sobre um acordo de paz no Médio Oriente, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado que chegou a acordo com o Irão, que este poderá ser assinado no fim de semana, na Europa, e que o Estreito de Ormuz será reaberto.