🚀 5, 4, 3, 2, 1… SpaceX ‘descola’ na bolsa e torna Musk no primeiro bilionário do mundo

5, 4, 3, 2, 1… Como um foguetão que costuma lançar para o espaço, a SpaceX descolou esta sexta-feira na bolsa dos EUA a disparar quase 30% para perto de 174 dólares por ação, com os investidores a manterem um forte entusiasmo em torno da companhia de tecnologia aeroespacial de Elon Musk após o maior IPO da história.

Pelas 18h45, as ações escalavam 28% para 173,94 dólares. Este arranque positivo no índice Nasdaq atira o valor da SpaceX (com o ticker “SPCX”) para os estratosféricos 2,3 biliões de dólares em valor de mercado, juntando-se assim às gigantes tecnológicas como a Nvidia, Google, Apple, Microsoft ou Amazon na lista das maiores empresas do mundo.

Momentos antes da abertura da bolsa, Elon Musk, que se tornou no primeiro bilionário de sempre com esta operação, lembrou o início humilde de quando a SpaceX estava instalada “num pequeno armazém” e admitiu que apenas dava uma chance de 10% de sucesso para a empresa. Mas agora a ambição é outra: “Tirar a ficção da ficção científica”.

No âmbito da muito aguardada estreia em bolsa, a SpaceX conseguiu levantar 75 mil milhões de dólares junto dos investidores numa oferta inicial de 555,6 milhões de ações, correspondendo a apenas uma fatia 4,25% do total de ações, com um preço de 135 dólares. Musk ainda detém mais de 80% da companhia.

Estes números destronaram a petrolífera saudita Aramco no ranking dos maiores IPO da história, que em 2019 conseguiu levantar mais de 29 mil milhões.

O que ajuda a explicar esta ‘febre’? Fundada em 2002, a SpaceX, que junta vários negócios de Musk, desde os foguetões à internet por satélite (Starlink), inteligência artificial (xAI), chips (Terafab) e redes sociais (X, antigo Twitter), chega aos mercados com uma operação deficitária e uma avaliação bastante ambiciosa.

Em 2025, a empresa registou receitas de 18,7 mil milhões de dólares, mais 33% face aos números do ano anterior, mas terminou com um prejuízo líquido de 4,9 mil milhões de dólares.

Ou seja, ao valer 135 dólares por ação no IPO, a SpaceX apresenta-se com um rácio preço/receitas é de aproximadamente 94 vezes as receitas de 2025, um múltiplo sem precedentes para empresas de infraestrutura com prejuízos consolidados.

A entrada em bolsa da SpaceX surge num momento de enorme entusiasmo em torno da Inteligência Artificial e os investidores já olham para as próximas estreias que prometem agitar ainda mais os mercados em todo o mundo.

A OpenAI, cujos modelos de inteligência artificial concorrem diretamente com os do xAI (o braço de IA da Spacex) apresentou confidencialmente o seu pedido de admissão à bolsa na segunda-feira.

A Anthropic tinha feito o mesmo na semana anterior. Juntas, as três empresas poderão acrescentar 3,12 biliões de euros em capitalização bolsista às praças norte-americanas, de acordo com cálculos da Bloomberg.

(notícia atualizada às 18h59)