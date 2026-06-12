5 coisas que vão marcar o dia

O Parlamento reúne-se esta sexta-feira para eleger quatro juízes do Tribunal Constitucional e o Provedor de Justiça e vai debater também a nova Prestação Social Única (PSU), que visa simplificar o sistema de apoios sociais. Nos mercados, a SpaceX estreia-se no Nasdaq, numa das operações mais aguardadas do ano, que se deverá consagrar no maior IPO da história. Em Portugal, o INE confirma a inflação de maio e dados da construção, atualizando o retrato da evolução dos preços e do setor imobiliário. Destaca-se ainda a apresentação do Eurostat sobre o inquérito ao emprego do primeiro trimestre de 2026 e a reunião Ecofin no Luxemburgo para discutir política económica e coordenação orçamental na UE.

Parlamento vota juízes do Constitucional e debate PSU

Nesta sexta-feira, o Parlamento reúne-se para proceder à eleição de quatro juízes do Tribunal Constitucional e do Provedor de Justiça, num processo central para o funcionamento das instituições democráticas. De seguida, os deputados vão ainda debater na generalidade o diploma que cria a Prestação Social Única (PSU), uma medida que pretende reformular o modelo de apoios sociais e simplificar o sistema de prestações em Portugal.

SpaceX estreia-se na bolsa

A SpaceX, empresa de Elon Musk, estreia-se esta sexta-feira no índice norte-americano Nasdaq, num dos eventos mais aguardados do ano para os mercados financeiros globais. A operação marca a entrada em bolsa de uma das maiores empresas do setor aeroespacial e tecnológico, num contexto de forte interesse dos investidores em ativos ligados à inteligência artificial, exploração espacial e infraestruturas críticas. A operação, que pode tornar-se na maior Oferta Pública Inicial (IPO) de sempre, deverá avaliar a SpaceX em cerca de 1,5 biliões de euros, angariando aproximadamente 64,5 mil milhões de euros em novo capital.

INE revela inflação e atividade na construção em maio

O Instituto Nacional de Estatística confirma esta sexta-feira o Índice de Preços no Consumidor relativo a maio, um indicador-chave para avaliar a evolução da inflação em Portugal e o impacto da subida dos preços no poder de compra das famílias. A estimativa rápida divulgada a 29 de maio apontava para uma estabilização nos 3,3%, mostrando uma aceleração dos preços da energia para 13,2%, no contexto da guerra no Médio Oriente. Em simultâneo, serão também conhecidos os dados da atividade no setor da construção, nomeadamente obras licenciadas e concluídas, permitindo aferir a dinâmica do investimento imobiliário e da produção no setor.

Como evoluiu o mercado de trabalho na União Europeia?

O Eurostat divulga esta sexta-feira os dados do Inquérito ao Emprego e do mercado de trabalho da União Europeia relativos ao primeiro trimestre de 2026. Os números permitirão avaliar a evolução do emprego, desemprego e participação no mercado laboral nos vários Estados-membros, incluindo Portugal, numa altura em que a economia europeia continua a enfrentar desafios de crescimento.

Ecofin em reunião no Luxemburgo

O Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros da União Europeia (Ecofin) reúne-se no Luxemburgo, com os ministros das Finanças dos Estados-membros a discutirem as principais orientações de política económica e orçamental do bloco. A sessão arranca às 11h00 locais e termina com uma conferência de imprensa prevista para as 15h20, num encontro que deverá voltar a centrar-se na coordenação orçamental, na estabilidade financeira e nas perspetivas de crescimento na União Europeia.