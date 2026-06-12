Airbus firma parceria com ucraniana SkyFall para impulsionar inovação da defesa europeia

A Airbus Defence e a ucraniana SkyFall assinaram um memorando de entendimento para firmar uma parceria estratégica que visa impulsionar o ecossistema de defesa europeu e reforçar a segurança do espaço aéreo ucraniano. A assinatura ocorreu na presença do ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius.

“Combater novas ameaças por meio de ataques de saturação acessíveis com drones e outros dispositivos em todo o espaço aéreo europeu exige agilidade tecnológica, interoperabilidade multinacional e a implantação de capacidades comprovadas em combate“, disse Michael Schoellhorn, CEO da Airbus Defence and Space, citado em comunicado.

A empresa aeroespacial alemã quer combinar “a vasta experiência ocidental em defesa sistémica com a agilidade e eficácia tecnológica” desenvolvida na Ucrânia e comprovadas em combate, garantindo a criação de “estruturas de defesa de próxima geração”, refere a nota.

“Os intercetores SkyFall já neutralizaram mais de 10.000 drones russos em ambientes de combate reais, validando a eficácia das soluções ucranianas no combate a ameaças aéreas. Em parceria com a Airbus, estamos a desenvolver a próxima geração de tecnologias para estabelecer um escudo aéreo multicamadas que reforçará a proteção do espaço aéreo ucraniano e europeu”, sublinhou Mykola Makovieiev, CEO da empresa ucraniana de tecnologia e defesa SkyFall, citado em comunicado.

A aliança, firmada durante a Exposição Aeroespacial Internacional (ILA) 2026, em Berlim, deverá apoiar diretamente os objetivos da Iniciativa Europeia de Escudo Aéreo (ESSI), a estrutura conjunta de defesa aérea da Europa, sublinhando a importância da soberania tecnológica europeia.

Além disso, “a aliança fortalece a dissuasão coletiva e a solidariedade industrial a longo prazo, levando tecnologias de defesa ucranianas avançadas ao mercado europeu”, explica a Airbus.

“Esta aliança com a SkyFall preenche a lacuna entre os sistemas de defesa tradicionais e a inovação de ciclo rápido. Combinar a experiência da Airbus em sistemas de sistemas e comando e controle (C2) — especialmente em defesa aérea e antimíssil integrada (IAMD) — com o valioso conhecimento de combate e as tecnologias comprovadas em campo da Ucrânia é mais um elemento fundamental na criação de um ecossistema de defesa aérea resiliente e multicamadas — na velocidade do campo de batalha moderno”, vincou o presidente executivo da Airbus Defence and Space.

A empresa ucraniana pioneira em drones SkyFall combina “prototipagem rápida com produção em série” para fornecer sistemas aéreos não tripulados avançados para missões de combate, logística e reconhecimento militar.