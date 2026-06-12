Bastonária alerta para entregas do IRC e Relatório Único e afasta mais adiamentos

As empresas vão ter mesmo de submeter o Relatório Único (RU) esta sexta-feira e a declaração Modelo 22 até ao final da próxima semana. O aviso é da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), que não espera novas prorrogações por parte do Governo.

“Gostaria de chamar a atenção que o prazo final para efeitos de entrega da Modelo 22 é até 19 de junho. Circularam algumas informações incorretas a dizer que o prazo tinha sido adiado até ao final do mês, mas não. Não é expectável que haja mais nenhum adiamento de prazo”, afirmou a bastonária Paula Franco, na reunião semanal com os profissionais da contabilidade.

A bastonária da OCC admite “apreensão”, porque o calendário de obrigações fiscais e contributivas é extenso, e quando há erros no sistema “os tempos que se perdem não são recuperáveis”, mas procura desdramatizar: “Todos temos as mesmas preocupações. Vamos estar a acompanhar se o trabalho consegue ser feito de forma fluida ou não”, assegura aos especialistas das contas.

Em relação ao RU, Paula Franco explicou que os problemas que levaram ao terceiro adiamento do ano ficaram resolvidos. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, quando as organizações tentavam finalizar a entrega do documento que lhes é exigido pela legislação laboral, os certificados não eram emitidos. Segundo a OCC, essa situação “está regularizada”.

“O que aconteceu não faz sentido nenhum e faz com que as pessoas tenham de estar penduradas nas aplicações. Este prolongamento do prazo deveu-se essencialmente ao facto de os serviços não estarem a emitir os certificados. Muitas entregas que foram feitas entre quinta-feira e domingo ficaram penduradas”, lembrou Paula Franco sobre o sucedido que fez multiplicar as denúncias online.

De facto, além da polémica em torno dos reembolsos do IRS, o último fim de semana foi também marcado por outro calcanhar de Aquiles para a classe: a entrega do RU. Depois de inúmeros alertas dos profissionais, e confrontada com “constrangimentos durante o período de recolha”, a Autoridade para as Condições do Trabalho informou que o prazo para as empresas cumprirem esta obrigação havia passado de 7 de junho para 12 de junho.

Apesar da mudança na data, mais de 220 mil empresas entregaram o RU, “contribuindo para que se esteja a atingir um volume de entregas idêntico ao obtido no ano passado, correspondendo a mais de um milhão e trezentos mil anexos”, de acordo com a Direção-Geral de Coordenação e Planeamento.